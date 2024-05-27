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باحث إسرائيلي: انتقمنا لجنودنا الذين قتلهم محمد صلاح بقتل الجنود المصريين عند معبر رفح

بقلم
باحث إسرائيلي: انتقمنا لجنودنا الذين قتلهم محمد صلاح بقتل الجنود المصريين عند معبر رفح

وطن – استفز باحث إسرائيلي شهير يدعى “روني شالوم” متخصص بشؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، العرب والمسلمين عبر مواقع التواصل بتعليقه على حادث استشهاد جنود مصريين عند معبر رفح بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واليوم، الاثنين، ارتقى شهداء من الجنود المصريين عند معبر رفح، في حادث تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال، بحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية. وكان المتحدث العسكري المصري أعلن في بيان رسمي استشهاد جندي مصري بنيران الاحتلال.

الباحث الإسرائيلي روني شالوم، ربط بين استشهاد الجنود المصريين، وعملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، الذي تخطى الحدود في، يونيو الماضي، واشتبك مع جنود إسرائيليين وأسقط بعضهم قتلى.

تعليق مستفز لباحث إسرائيلي

وفي أسلوب استفزازي تبجح روني بالقول إن استشهاد الجنود المصريين عن معبر رفح اليوم برصاص الاحتلال، جاء انتقاما من إسرائيل بسبب ما فعله محمد صلاح قبل أشهر.

ودون وفق ما رصدت (وطن) عبر حسابه الرسمي بإكس ما نصه: “شالوم من أحفاد الأنبياء.. ان الله يمهل ولا يهمل تم قتل بعض الجنود المصريين
انتقاما على ما قام به الإرهابي “صلاح” من هجوم ضد قواتنا الباسلة في يونيو/حزيران 2023.. ما تلعبوش بالنار يا لصوص أثار الفراعنة.”

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واستنفر تعليق روني شالوم، العديد من النشطاء الذين هاجموه بشدة وسخروا منه بتعليقات تبرز فضيحة الاحتلال وخسائره الغير مسبوقة في تاريخه على يد أبطال المقاومة الفلسطينية.

وحتى الآن لم تتضح التفاصيل الكاملة لما حدث عند معبر رفح اليوم، وأسفر عن استشهاد جنود مصريين برصاص جنود الاحتلال.

وقالت مصر إنها تجري تحقيقات في هذا الحادث للوقوف على ملابساته، ونفس الأمر صرح به جيش الاحتلال.

وأعاد هذا الحادث للأذهان عملية الجندي المصري البطل الشهيد محمد صلاح، في يونيو 2023، والتي قتل فيها 3 جنود إسرائيليين عند نقطة حراسة قرب معبر العوجة.

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