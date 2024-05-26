هل تظّن أن واتساب آمن؟! .. إيلون ماسك يثير فزع المستخدمين بما كشفه عن التطبيق

أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تحذيراً، من تطبيق “واتساب” قائلاً إنه ينقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام وكل ليلة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أنه آمن.

وأكد مقطع فيديو شاركه إيلون ماسك في تغريدة، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلاً حتى في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

في حين انقسمت الآراء حول هذه المسألة حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك،.

بينما شكك الكثير من مستخدمي “إكس” وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقية هتلك المزاعم.

WhatsApp exports your user data every night. Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2024

فيما سأل العديد من المستخدمين الآخرين أيضاً ماسك في التعليقات عما إذا كان لديه دليل قاطع على قيام واتساب بتسريب البيانات الشخصية للمستخدمين مثل الصور والمكالمات والرسائل النيصة والرسائل الصوتية.

وكان من بينهم رجل الأعمال جون كارماك الذي لديه مليون متابع على “إكس”. في المقابل أيد الكثيرون ماسك وشاركوه مخاوفه.

بدوره شكك غابور جورباك، المستشار الاستراتيجي لشركة Tether وVanEck، في كلمات ماسك، مشيراً إلى حقيقة أن جميع الرسائل على واتساب من المفترض أن تكون محمية بالتشفير الشامل.