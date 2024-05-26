نسخة ممزقة من القرآن الكريم في حمامات متجر إسرائيلي كبير يثير الجدل

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو للعثور على نسخة ممزقة من القرآن الكريم في حمامات متجر كبير في إسرائيل يملكه رجل أعمال شهير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان“، إن عاملين في “شبكة حوانيت” في مدينة حيفا، عثروا على نسخة ممزقة من القرآن.

وأفاد أحد العمال الذي تم إخفاء هويته، بأنه عثر أكثر من مرة على أوراق ممزقة من القرآن ملقاة إما في النفايات أو في الحمامات.

و”شبكة حوانيت” أحد المتاجر الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي.

وقال العامل، إنه توجه لمدير الفرع، وأبلغه بما عثر عليه وتكرار الأمر، مشيرا إلى أنه وعدد من العمال الآخرين هددوا بعمل إضراب حتى يظهر الفاعل.

لكن بعد عدة أيام قال لهم مدير الفرع إنه لا يمكنه فعل أي شيء، ولهذا توجهوا إلى مدير الأمن في الفرع الذي لم يفعل شيئا، وهذا ما دفعهم إلى التوجه إلى الإعلام.

وقال مدير الفرع شيمعون مالكا، إنه تم إجراء تحقيق لمعرفة ما جرى، لكن لا يوجد كاميرات في الحمامات للحفاظ على الخصوصية، مضيفا: “حاولنا أن نستفسر ونتحقق حيال ما جرى بالضبط”.

وبحسب هيئة البث، حاول مالك المتجر رامي ليفي، التقليل من أهمية ما حصل، وحتى إنكاره.

لكن بعد مواجهته بالفيديو المصور للنسخة الممزقة من القرآن، زعم أنه ضد ما حصل، سواء أكان التوراة أو الكتاب المقدس للمسيحيين أو المسلمين.

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وتحدث ليفي عن أن جميع العمال يصلّون متى ما يريدون، مشددا على أن كل شخص ودينه، ويحظر التعرض لمعتقدات الآخر الدينية.

وأضاف أنه إذا عُرِف الشخص الذي قام بذلك سيتم “طرده”.

توتر محتمل في إسرائيل

وختم هيئة البث تقريرا بأن هذه الحادثة قد توجد “توترا” إسرائيل في “غنى عنه” في هذا الوقت، وفق تعبيرها.