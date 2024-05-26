الرئيسية » الهدهد » نتنياهو يعلق على فيديو العصيان العسكري في غزة.. ماذا قال بعد الضجة الواسعة؟

نتنياهو يعلق على فيديو العصيان العسكري في غزة.. ماذا قال بعد الضجة الواسعة؟

بقلم
جندي إسرائيلي يهدد بالعصيان العسكري في غزة

وطن – ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأي شكل من العصيان العسكري، وذلك بعد أن نشر نجله “يائير”، مقطع فيديو لجندي يهدد بعدم الاستماع لأوامر القادة العسكريين في جيش الاحتلال واتباع تعليمات رئيس الحكومة وحده.

وندد مكتب نتنياهو في بيان، “أي فكرة لعصيان الجنود”، وفق ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال البيان إن نتنياهو حذر مرارا من مخاطر العصيان وأي تساهل تجاهه.

وأضاف زاعما: “رئيس الوزراء ثابت على هذا الموقف، فهو يرفض رفضا قاطعا أي مظهر من مظاهر العصيان من قبل أي شخص، ويتوقع أن تتعامل معه كافة الأنظمة على قدم المساواة”.

مطالب بالتنديد

وكان الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب، بيني غانتس، قد طلب من نتانياهو التنديد بالفيديو.

وقال غانتس: “في الجيش الإسرائيلي، كجيش للشعب، يخدم جنود من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي، مع مجموعة متنوعة من وجهات النظر والمعتقدات”.

وأضاف: “لكن هناك مستوى قيادة عليا واحدا فقط: رئيس الأركان. التعبير عن الدعم للدعوة إلى التمرد في زمن الحرب وبشكل عام، كما في الفيديو الذي نُشر، يضر بأمن إسرائيل”.

ودعا غانتس، نتنياهو إلى إدانة فيديو التمرد بشكل واضح وصارم، وعدم الاختباء وراء غسيل الكلمات.

فتح تحقيق

وأمر المدعي العام العسكري في إسرائيل، الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في مقطع الفيديو لما قال إنه جندي احتياط إسرائيلي يهدد برفض الأوامر والعصيان، في حال انتهت الحرب بتسليم قطاع غزة لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية.

وهدد الجندي الذي ظهر ملثما في المقطع وبزي جيش الاحتلال بالعصيان الجماعي لجنود الاحتياط، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس”.

وقال الجندي مهددا وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الجيش في حال انتهت حرب غزة بحكم حماس أو السلطة الفلسطينية: “سنريكم كيف ينتصر اليهود الحقيقيون”، وأضاف أن 100 ألف من جنود الاحتياط الإسرائيليين سيرفضون إطاعة الأوامر.

وأوضح الجندي الذي يظهر في الفيديو مسلحا: “سنستمع إلى قائد واحد، ليس وزير الدفاع أو رئيس الأركان، إنه رئيس الوزراء”.

اجتماع عاجل

ولخطورة الحادث عقد رئيس الأركان اجتماعا عاجلا للقيادة بالتزامن مع التحقيق الذي فتح من قبل الشرطة العسكرية، وفق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتم تصوير الفيديو في مبنى يبدو أنه مهجور، مع كتابات عبرية على الحائط خلفه.

في الفيديو، يخاطب المتحدث رئيس الوزراء نتنياهو ويقول: “نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم مفاتيح غزة إلى السلطة الفلسطينية أو إلى حماس أو فتح أو كيان عربي آخر”.

قد يعجبك أيضاً

أسر جنود إسرائيليين في جباليا

جماعة الحوثي تصدر بيانا بعد أسر القسام جنودا إسرائيليين في جباليا.. ماذا جاء به؟

جندي إسرائيلي يهدد بالعصيان العسكري في غزة

نتنياهو يعلق على فيديو العصيان العسكري في غزة.. ماذا قال بعد الضجة الواسعة؟

عملية أسر جنود داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا

“كل من دخل النفق نَفَقْ” .. أسر وقتل وإصابة قوة إسرائيلية دخلت نفقاً في مخيم جباليا

مصر.. مساعدات غزة أمام معبر رفح تفسد تحت لهيب الشمس

مصر.. مساعدات غزة أمام معبر رفح تفسد تحت لهيب الشمس (فيديو)

"فقدنا كل شيء".. جندي إسرائيلي يهدد بانقلاب عسكري وجيش الاحتلال يتحرك

“فقدنا كل شيء”.. جندي إسرائيلي يهدد بانقلاب عسكري وجيش الاحتلال يتحرك (فيديو)

مجسم شبيه للكعبة المشرفة في نيجيريا

ما قصة “الكعبة” التي ظهرت في نيجيريا وأحدثت بلبلة واسعة؟ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior