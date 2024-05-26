نتنياهو يعلق على فيديو العصيان العسكري في غزة.. ماذا قال بعد الضجة الواسعة؟

وطن – ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأي شكل من العصيان العسكري، وذلك بعد أن نشر نجله “يائير”، مقطع فيديو لجندي يهدد بعدم الاستماع لأوامر القادة العسكريين في جيش الاحتلال واتباع تعليمات رئيس الحكومة وحده.

وندد مكتب نتنياهو في بيان، “أي فكرة لعصيان الجنود”، وفق ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال البيان إن نتنياهو حذر مرارا من مخاطر العصيان وأي تساهل تجاهه.

وأضاف زاعما: “رئيس الوزراء ثابت على هذا الموقف، فهو يرفض رفضا قاطعا أي مظهر من مظاهر العصيان من قبل أي شخص، ويتوقع أن تتعامل معه كافة الأنظمة على قدم المساواة”.

مطالب بالتنديد

وكان الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب، بيني غانتس، قد طلب من نتانياهو التنديد بالفيديو.

وقال غانتس: “في الجيش الإسرائيلي، كجيش للشعب، يخدم جنود من جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي، مع مجموعة متنوعة من وجهات النظر والمعتقدات”.

وأضاف: “لكن هناك مستوى قيادة عليا واحدا فقط: رئيس الأركان. التعبير عن الدعم للدعوة إلى التمرد في زمن الحرب وبشكل عام، كما في الفيديو الذي نُشر، يضر بأمن إسرائيل”.

ودعا غانتس، نتنياهو إلى إدانة فيديو التمرد بشكل واضح وصارم، وعدم الاختباء وراء غسيل الكلمات.

فتح تحقيق

وأمر المدعي العام العسكري في إسرائيل، الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في مقطع الفيديو لما قال إنه جندي احتياط إسرائيلي يهدد برفض الأوامر والعصيان، في حال انتهت الحرب بتسليم قطاع غزة لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية.

وهدد الجندي الذي ظهر ملثما في المقطع وبزي جيش الاحتلال بالعصيان الجماعي لجنود الاحتياط، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس”.

”فقدنا كل شيء.. ولا مكان نذهب إليه“

– جندي إسرائيلي يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بانقلاب عسكري إذا لم يسمع لمطالبهم#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/sIpyGkww4e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2024

وقال الجندي مهددا وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الجيش في حال انتهت حرب غزة بحكم حماس أو السلطة الفلسطينية: “سنريكم كيف ينتصر اليهود الحقيقيون”، وأضاف أن 100 ألف من جنود الاحتياط الإسرائيليين سيرفضون إطاعة الأوامر.

وأوضح الجندي الذي يظهر في الفيديو مسلحا: “سنستمع إلى قائد واحد، ليس وزير الدفاع أو رئيس الأركان، إنه رئيس الوزراء”.

اجتماع عاجل

ولخطورة الحادث عقد رئيس الأركان اجتماعا عاجلا للقيادة بالتزامن مع التحقيق الذي فتح من قبل الشرطة العسكرية، وفق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وتم تصوير الفيديو في مبنى يبدو أنه مهجور، مع كتابات عبرية على الحائط خلفه.

في الفيديو، يخاطب المتحدث رئيس الوزراء نتنياهو ويقول: “نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم مفاتيح غزة إلى السلطة الفلسطينية أو إلى حماس أو فتح أو كيان عربي آخر”.