من هو الكويتي المحتجز بتهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية؟

وطن – قررت النيابة العامة الكويتية، الأحد، حجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان نشر على حساب “النيابة العامة” في الكويت بمنصة إكس، فإن المتهم قام بنشر معلومات “عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد استجوبت المتهم، الذي لم تكشف عن اسمه أو هويته، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه وجار استكمال إجراءات التحقيق.

جدل بشأن هويته

وضجت مواقع التواصل في الكويت والسعودية، بالسؤال عن هوية هذا المواطن الكويتي المقصود بالبيان.

وطالب النشطاء السلطات بضرورة الكشف عن هويته منعا للبلبة وإثارة الجدل، خاصة بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في البلاد واعتقال عدد من المواطنين، على خلفية قرارات الأمير مشعل الأحمد.

النيابة_العامة تأمر بحجز مواطن اذاع اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالمصالح القومية البلاد والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية #السعودية pic.twitter.com/a4h0gTIKDJ — كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) May 26, 2024

ويشار إلى أنه في مطلع يونيو الماضي، أعلنت النيابة العامة الكويتية القبض على مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور، والتخطيط لتفجير معسكرات أمريكية داخل البلاد.

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تسجيلات مرئية ومسموعة

ووفق بيان النيابة العامة، وقتها فإن المتهم “نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً له”.

وفي يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن وزارة الداخلية أحبطت مخططاً لخلية “إرهابية” كان يستهدف دور عبادة شيعية.

ويعاقب قانون الجزاء الكويتي بالحبس 5 سنوات لكل من أذاع أو نشر ” تويت” أو إعادة بث “ريتويت ” أو طبع أو أنتج أو بث أي محتوى مرئي أو مسموع أو بث إشاعة لأخبار كاذبة بأي وسيلة كانت.