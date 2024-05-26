جماعة الحوثي تصدر بيانا بعد أسر القسام جنودا إسرائيليين في جباليا.. ماذا جاء به؟

وطن – علق المكتب السياسي لحركة الحوثي في اليمن، على إعلان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا.

وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في بيان: “نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد العدو الصهيوني”.

وأضاف: “لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم”.

ُ🔴 عاجل | المكتب السياسي لـ #أنصار_الله: نشيد ونبارك العملية الجهادية البطولية التي نفذتها كتائب القسام ضد #العدو_الصهيوني – لقد رفعتم رأس الأمة عاليا بجهادكم واستبسالكم وأذهلتم العالم كله بصبركم وثباتكم وانتصاراتكم – هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو… pic.twitter.com/eXJg9SUPnG — شبكة أنصار الله الإعلامية (@Ansarullah_nfo) May 25, 2024

وتابع: “هذه العملية واحدة من العمليات البطولية التي تفتك بالعدو الإسرائيلي وتلحق به الخسائر الفادحة”.

وذكر البيان: “هذه العمليات تأتي في سياق الحق الطبيعي والمشروع في الرد على مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

إعلان أبو عبيدة

وكان أبو عبيدة قد أعلن تنفيذ مقاتلي القسام عملية مركبة شمال قطاع غزة وتمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية أوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.

وقال: “تستمر حكومة العدو في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل ومجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال، وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح”.

“فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً” أبو عبيدة الحُب

جرعة من السَّعادة والشجاعة والقوة والثقة pic.twitter.com/lzA84pg8vm — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

وأضاف أن قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشخصية، مؤكدا أن مجاهدي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.

وصرح أبو عبيدة: “جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وبالرغم من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل”.

وأوضح أن كان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله.

وأكد أبو عبيدة: “مجاهدونا تمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها”.

عاجل…

🔥 ابو عبيدة يعلن عن عملية أسر.

لجنود العدو المتوغلين في قطاع غزة.

وينشر ما سمح بنشره عن ذلك حتى الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/o7IHLufubY — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) May 25, 2024

وتابع أبو عبيدة: “كل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير، وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن بإذن الله وعونه”، مؤكدا أن “مستمرون في مواجهتنا للعدوان في كل شارع وحي ومدينة ومخيم في قطاعنا من بيت حانون إلى رفح، وسنكشف عن تفاصيل جديدة لهذه العمليات في الوقت المناسب بإذن الله تعالى”.

واختتم أبو عبيدة كلمته قائلا: “التحية لأرواح شهدائنا الأبرار ولجرحانا الميامين ولأسرانا الشامخين، والتحية لمجاهدينا الأبطال في كل ثغورهم، ولشعبنا العظيم المعطاء في كل مكان، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.