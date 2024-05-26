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بعد 233 يوما من الحرب.. القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة (شاهد)

بقلم
القسام تقصف تل أبيب

وطن – أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت القسام في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض عاجل للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

شلل في مطارات إسرائيل

وتأثرت حركة الطيران في إسرائيل وأصابها الشلل جراء الرشقة الصاروخية الكبيرة التي نفذتها القسام.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة، زاعما اعتراض بعضها وأفاد بسقوط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن هيئة المطارات بتل أبيب، بأن هناك “خللا تقنيا قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات بجميع مطارات إسرائيل”.

وأضاف أنه تم سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء إسرائيل بسبب الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة شخص في هرتسليا شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة.

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القصف من رفح

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تل أبيب تعرضت للقصف من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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