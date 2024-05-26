بعد 233 يوما من الحرب.. القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة (شاهد)

وطن – أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.
وقالت القسام في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
🎥لحظة انطلاق صافرات الإنذار في مدينة #تل_أبيب بعد وصول الصواريخ التي أطلقتها #كتائب_القسام باتجاه المدينة. pic.twitter.com/8AflSBEFUG
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض عاجل للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.
🎥لأوّل مرة منذ أشهر .. #كتائب_القسام تشن هجوماً صاروخياً كبيراً على مدينة #تل_أبيب. pic.twitter.com/aKSFtqaLyH
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024
شلل في مطارات إسرائيل
وتأثرت حركة الطيران في إسرائيل وأصابها الشلل جراء الرشقة الصاروخية الكبيرة التي نفذتها القسام.
🎥فرحة أهالي غزة بالرشفة الصاروخية الكبيرة التي أطلقتها #كتائب_القسام باتجاه #تل_أبيب. pic.twitter.com/QEIACz82nC
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة، زاعما اعتراض بعضها وأفاد بسقوط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن هيئة المطارات بتل أبيب، بأن هناك “خللا تقنيا قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات بجميع مطارات إسرائيل”.
🎥حريق بموقع سقوط أحد صواريخ #كتائب_القسام في مدينة “بني براك” قرب #تل_أبيب . pic.twitter.com/0vffKLiGVM
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024
وأضاف أنه تم سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء إسرائيل بسبب الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام.
🎥هروب المستوطنين بعد استهداف “#القسام” مدينة #تل_ابيب برشقة كبيرة من الصواريخ. pic.twitter.com/KrUe781oWw
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة شخص في هرتسليا شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة.
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القصف من رفح
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تل أبيب تعرضت للقصف من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.