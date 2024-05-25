ما قصة “الكعبة” التي ظهرت في نيجيريا وأحدثت بلبلة واسعة؟ (فيديو)

وطن – أثار مجسم شبيه للكعبة في نيجيريا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين أنه مجسم “تعليمي” صُنع بهدف التدريب وتسهيل خطوات الشعيرة الدينية قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، وهناك عدة دول تقوم بنفس التدريب مثل ماليزيا واندونيسيا وغيرها.

وفي مقطع فيديو متداول ظهرت الكعبة المزعومة وسط منطقة مسورة بجدران أسمنتية. وشوهد العشرات من النيجيريين يطوفون حولها بثياب الإحرام على أصوات التكبير، وعبارة لبيك اللهم لبيك المعتادة في مراسم الحج، ولم تعلق السلطات النيجيرية على الواقعة.

ويقوم أكثر من مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم وخاصة من البلدان النامية مثل الهند وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا بالرحلة إلى مكة والمشاركة في فريضة الحج، وهي أكبر رحلة حج دينية سنوية في العالم.

كعبة للطواف

وأشيع منذ سنوات أن نيجيريا بنت كعبة للطواف في بلادها وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” آنذاك صورًا لمبنى شبيه بالكعبة المشرفة فى دولة نيجيريا.

وظهر فى الصور المتداولة وجود حشد كبير من المواطنين النيجيريين وهم بملابس الإحرام، الخاصة بمناسك الحج، ويطوفون حول هذا المبنى.

مُجسم يحاكي الكعبة المشرفة ويظهر أشخاصا يطوفون حوله في نيجيريا يثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ليتضح أن المجسم “تعليمي” وصُنع بهدف التدريب وتسهيل خطوات الشعيرة الدينية قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة. pic.twitter.com/O8jHx8wWbD — RT Arabic (@RTarabic) May 25, 2024

الإسلام في نيجيريا

ويرجع تاريخ الإسلام في نيجيريا إلى تاريخ دخول الإسلام إلى السودان الغربي أواخر القرن الأول الهجري، الذي تم فيه فتح شمال إفريقيا، وجزء كبير من غربها على يد القائد العظيم-فاتح إفريقيا- عقبة بن نافع الفهري.

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ووفقا لمسح أجري العام 2003م فان 50.5% من تعداد السكان في نيجيريا مسلمين(95%سنة، و5%شيعة)، و48.2% مسيحيين (15% بروتستانت، و13.7% كاثوليك، و19.6% طوائف مسيحية أخرى)، فيما شكل أتباع الديانات الأخرى ما نسبته 1.4%.