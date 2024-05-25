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“كل من دخل النفق نَفَقْ” .. أسر وقتل وإصابة قوة إسرائيلية دخلت نفقاً في مخيم جباليا

بقلم
عملية أسر جنود داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إن مقاتلي القسام “نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا”.

وأضاف أن مقاتلي القسام “أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر”.

وأوضح أبو عبيدة، أنه عندما حضرت قوة إسناد تمت مهاجمتها بعبوات ناسفة.

وأكد أنهم “أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها”.

وعرضت كتائب القسام مشاهد حيّة تظهر قيام عناصر من القسام بسحب جثة أحد الجنود القتلى داخل النفق، ويسمع أحدهم يقول: “هذا مصير جندكم حينما يدخلوا أنفاقنا”.

كما عرضت القسام صور عتاد للقوة التي وقعت في الكمين، وختمت المقطع بعبارة “هذا ما سمح بنشره، وللحديث بقية”.

 

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