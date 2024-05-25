صورة صادمة للفنانة ياسمين صبري في مهرجان “كان” السينمائي!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بصورة التقطت في حفل ضمن فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي، رآها كثيرون “صادمة”.

في الصورة، ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي فستانًا لامعًا دون أكمام من تصميم جان بيير خوري، وبدت بصورتها الحقيقية كما هي دون إخضاع الصورة لبرنامج ” فوتوشوب” أو استخدام أي نوع من “الفلاتر” في معالجتها.

كما سارعت ياسمين إلى نشر نفس الصورة مرة أخرى عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”، لكن بعد استخدام “الفلتر” كما نشاهد أدناه. مما جعل كثيرين يعتبرون أنهم بإزاء مقارنة واضحة بين “الأصل” و”الصورة أو بين “الحقيقة” و”الخداع”.

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وذهبت كثير من التعليقات إلى أن جمال ياسمين “عادي للغاية” ولا ينطوي على أي شيء “خارق للعادة” بدليل الصورة غير المفلترة.

وفي المقابل، أكدت تعليقات أخرى أن الفنانة “فاتنة الجمال” بكل أحوالها، وجذابة، وقادرة على خطف الأعين سواء باستخدام الفلاتر أو دونها.

وكان مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر هاجم الفنانة المصرية قبل أيام، على خلفية فستان “استعارته” منه لتظهر به في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأخيرة والتي نُظمت في مدينة “جدة” أخيرًا.

ووصف إياها “أكبر” الفنانة بأنها “تفتقر للاحترام والمصداقية”.