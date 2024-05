“لتذهب إلى الجحيم”.. سيناتور أمريكي يحرض ضد قرار العدل الدولية لوقف عملية إسرائيل في رفح

وطن – في تحريض خطير، انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قائلاً: “لتذهب المحكمة إلى الجحيم”.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمراً يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وتعليقا على ذلك، قال غراهام على منصة “إكس“: “كان علينا منذ زمن طويل الوقوف في وجه ما يسمى منظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة. إن انحيازهم المناهض لإسرائيل كبير للغاية”، بحسب ادعائه.

As far as I’m concerned, the ICJ can go to hell.

It is long past time to stand up to these so-called international justice organizations associated with the UN. Their anti-Israel bias is overwhelming.

The ICJ’s ruling that Israel should stop operations that are necessary to…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 24, 2024