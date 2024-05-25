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“خد أمك وروح اخطبها”.. تفاصيل إعلان مثير أحدث ضجة واسعة في مصر (شاهد)

بقلم
إعلان خد أمك وروح اخطبها

وطن – أثيرت حالة من الجدل في مصر، بسبب إعلان وُصف بأنه غريب من نوعه في شوارع مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وأظهر الإعلان عبارة “خد أمك وروح اخطبها” مع صورة كارتونية لشاب وفتاة.

وأثار هذا الإعلان تساؤلات واسعة حول مغزى هذه العبارة الغريبة.

كشف تفاصيل الإعلان

وفي تصريحات أزالت الغموض، كشفت صاحبة الإعلان، وتدعى نور عبد القادر، السر وراء هذه الحملة الإعلانية المبتكرة.

وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “أنا منظمة حفلات زفاف، وهدفي من الحملة هو لفت انتباه الناس إلى خدماتي، وجذب عملاء جدد”.

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وأضافت: “أدرك أن عبارة خد أمك وروح اخطبها قد تبدو غريبة ومثيرة للجدل، لكنني أردت أن أكون مختلفة، وأن أقدم إعلانًا غير تقليدي يجذب الأنظار”.

وتابعت: “أعتقد أن هذه العبارة تعبر عن روح الدعابة، وتميل إلى الأسلوب الشبابي، وهو ما أهدف إليه من خلال عملي”.

وأشارت إلى أن اللافتة حققت هدفها في إثارة الجدل، وأنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكملت: “نحن نعمل في مجال الوِدينغ بلانر (تنسيق أعراس) منذ 8 سنوات، وقمنا بالإشراف على حفلات زفاف لعدد كبير من فتيات المحلة، لذا نحن نرغب بأن تعرفنا الناس أكثر، فضلا عن الأسعار التي لا مثيل لها لدينا”.

وختمت قائلة: “أنا صاحبة الفكرة مع شريكتي إيمان جمال، وهي منظمة حفلات أيضا، وأرسلنا الفكرة إلى شركة إعلان لتصميمها، وظللت أتابع اللافتة حتى خرجت بهذا الشكل.”

ولادة بدون حمل

وهذه الإعلانات المثيرة ليست الأولى من نوعها في مصر، فقبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة تعليقات ساخرة وطريفة على إعلان طبيب نساء وتوليد عن عيادته الخاصة عن طريق لوحة دعائية تم التلاعب بحجم الكتابة فيها لتظهر من بعيد “ولادة بدون حمل”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللوحة الدعائية بسخرية، حيث كتب أحدهم: “الطب اتقدم واتطور يا جدعان، إليكم هذا العرض.. ولادة بدون حمل”.

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