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“أم حسن”.. من هي والدة حسن نصر الله وهل يحضر جنازتها؟

بقلم
وفاة والدة حسن نصر الله بعد صراع مع المرض

وطن – غيّب الموت والدة زعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصرالله، مهدية صفي الدين الملقبة “أم حسن”، وفق بيان رسمي أصدره الحزب ينعي فيه السيدة الراحلة.

وأصدر “حزب الله” بياناً جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة الفاضلة أم حسن، والدة سماحة ‏الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.”

وتابع البيان أنه “يُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقتٍ لاحق”.‏

وأشارت وسائل إعلام لبنانیة إلى أن والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كانت تعاني من المرض الشديد خلال الفترة الأخيرة.

ولم يعلن نصر الله الخبر، بل تم نشره عن طريق وسائل إعلام ومنصات تابعة لحزب الله اللبناني، ومن بينها منصة “إكس” التابعة لقناة المنار.

ونشر مراسل القناة، صوراً لحسن نصر الله ووالدته، معلقا عليها بالقول: “لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وإخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة أم حسن”.

هل يحضر نصرالله جنازة والدته؟

ولم يتضح ما إذا كان “نصر الله” نفسه سيحضر الجنازة، لكن ترددت أنباء عن تفاصيل حول موعد ومكان الجنازة، نشرت “في وقت لاحق”.

ويأتي خبر وفاة والدة نصر الله بالتزامن مع المعارك التي تدور في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، وتتم تغطية وفاتها إلى جانب تغطية الحرب على الحدود الشمالية.

وقبل ذلك بوقت قصير، أبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت عددًا من المباني العسكرية لحزب الله في مناطق (العديسة ويارون ومارفين) في جنوب لبنان.

يذكر أن حسن نصر الله ولد في 31 أغسطس 1960 لعائلة شيعية في برج حمود في قضاء المتن، والده عبد الكريم نصر الله، وُلد في البازورية، قرية في جبل أمل (جنوب لبنان) والتي تقع بالقرب من مدينة صور وكان يعمل كبائع خضروات وفواكه.

وهو الأكبر سناً في العائلة المكوّنة من ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات.‏‏ وتلقى دراسته الابتدائية في مدرسة “الكفاح” الخاصة، وتابع دراسته المتوسطة في مدرسة “الثانوية التربوية” في منطقة سن الفيل.

ولم تذكر المصادر التي تناولت سيرته جوانب من علاقته مع والدته أو دورها في حياته أو مواقف لها ضمن الحاضنة الشيعية.

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