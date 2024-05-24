مشاهد صادمة لجزائري طعن شقيقته بخنجر في رقبتها أثناء بث مباشر

وطن – أثيرت ضجة في الجزائر، بعد تعرض سيدة في الأربعينيات من عمرها، للطعن من قبل شقيقها، بولاية الأغواط.

وجرت هذه الواقعة، أثناء استعداد السيدة للظهور ببث مباشر على منصة “إنستغرام”.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن الجاني غرس خنجرا في رقبة شقيقته التي كانت تستعد للظهور ببث مباشر على “إنستغرام”.

ونقلت الضحية إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، فيما كانت ابنتها برفقتها ساعة وقوع الجريمة وصورت والدتها ملقاة على الأرض وهي في حالة هستيرية.

اقرأ أيضا:

ضحية مضرجة بالدماء

والخنجر الذي غرس في رقبة الضحية ظهر مع بدء البث المباشر لمدة قصيرة، فيما شوهدت الضحية وهي على الأرض ومضرجة بدمائها.

ووثقت المشاهد الضحية وهي ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وترفع السبابة للتشهد.