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تفاصيل لقاء وفد قطري وإبراهيم العرجاني بعد عاصفة جدل تأسيس اتحاد القبائل

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وفد قطري يزور رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني

وطن – أجرى وفد قطري، زيارة لمقر اتحاد القبائل العربية وبحث مع رئيسه إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل حول سبل التعاون المشترك.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد القبائل العربية في سيناء، على موقع فيسبوك، إن وفدًا من دولة قطر أجرى زيارة لرئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني.

وأضافت أنه “تم بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وإنشاء عده شركات مشتركة في كافة المجالات”.

وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم”.

ولم يشر البيان إلى أسماء أعضاء الوفد القطري. غير أنه من المعلوم أن مجموعة الجاسم هي شركة قطرية يرأسها خالد الجاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، وتعمل في قطاعات العقارات والمطاعم والمقاهي والضيافة وتجارة السلع الاستهلاكية.

وجاءت هذه الزيارة، بعد أسابيع من تدشين “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

نفوذ العرجاني

وإبراهيم العرجاني يعتبر أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، فضلا عن عقود حصرية لمشروعات البناء والتشييد في شبه جزيرة سيناء، وهو إحدى قيادات قبيلة الترابين.

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء

وأثار تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا الجدل في مصر، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي، وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وعبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خصوصا أن العرجاني يرأس اتحاد قبائل سيناء، والذي تعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات المتطرفة.

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وفد قطري يزور رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني

تفاصيل لقاء وفد قطري وإبراهيم العرجاني بعد عاصفة جدل تأسيس اتحاد القبائل

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