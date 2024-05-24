تفاصيل حكم حبس منة شلبي في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي

وطن – أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس الفنانة منة شلبي لمدة عام، لاتهامها بحيازة المخدرات.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكم صدر بحبس منة شلبي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بحيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وكان الحكم السابق قد صدر في يناير من العام الماضي، بعدما أمرت النيابة العامة في 21 ديسمبر 2022 الماضي بإحالة الممثلة البارزة إلى المحاكمة الجنائية.

وتعود الواقعة إلى ضبط سلطات مطار القاهرة مواد مخدرة داخل حقائب منة شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة، مما دعا إلى اقتيادها إلى النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية.

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وكشفت التحقيقت، أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحيازتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر وإخطار الجهات المسؤولة.

وعثر مع منة شلبي، على كمية من مخدر “الماريجوانا” بلغت 1.5 كيلوغرام، وذلك في أثناء إجراءات التفتيش وهي عائدة من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان محامي منة شلبي قد التمس من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها، وقال إن عملية تفتيش المتهمة في المطار لم تتم بحضور المتهمة.

جدل واسع إزاء واقعة منة شلبي

يُشار إلى أن قضية منة شلبي كانت قد أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا طالبت فيه الجميع بـ”احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم”.