العرجاني “نعمة” لنظام السيسي .. “لوموند” تكشف كواليس الصعود الصاروخي لرجل المهام القذرة

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها الضوء على رجل الأعمال المصري المثير للجدل إبراهيم العرجاني، لافتة إلى قصة صعوده من “مهرب سابق سيء السمعة” إلى شخصية رئيسية في نظام السيسي.

تقرير الصحيفة الفرنسية الذي وصف “العرجاني” بأنه “نعمة لنظام السيسي” ذكر أنه تمت ترقية الزعيم البدوي الذي حقق أرباحا ضخمة مشبوهة من خلال تحكمه بالعمليات المتمثلة في الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، لرئاسة اتحاد عشائري مسؤول عن تأمين حدود البلاد، في إشارة إلى اتحاد قبائل سيناء. وقالت إنه صعوده إلى السلطة يثير العديد من الأسئلة.

العرجاني “ملك معبر رفح”

وتابع أنه منذ أن سيطر الاحتلال على معبر رفح، توقفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. وراء الكواليس، و في غضون عقد من الزمان، وبفضل قربه من أجهزة الاستخبارات المصرية، منح إبراهيم العرجاني، البالغ من العمر 50 عاما، نفسه شبه احتكار لإدارة المداخل والمخارج مع القطاع الفلسطيني. وبات يلقب بـ”ملك معبر رفح”.

في وقت مبكر من عام 2019، قدمت شركته “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية، للفلسطينيين الأثرياء “خدمة كبار الشخصيات” تسمح لهم بتحرير أنفسهم من العقبات الأمنية والبيروقراطية التي جعلت عبور المعبر جحيما للمواطن الغزاوي. بعد اندلاع الحرب، أثبتت الشركة نفسها كوسيط إلزامي للمدنيين الفارين من القتال، وتوجب عليهم دفع مبلغ 5000 دولار (4600 يورو) لكل شخص بالغ.

في الوقت نفسه، جمعت شركة أبناء سيناء وهي شركة أخرى من شركاته، مئات الآلاف من الدولارات من الضرائب للإشراف على عبور شاحنات السلع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. في غضون بضعة أشهر، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة “التايمز” جلبت أعمال معبر رفح “للعرجاني جروب”، أرباحا لا تقل عن 88 مليون دولار.

أصبح هذا الزعيم البدوي، وهو مهرب سابق، شخصية رئيسية في نظام عبد الفتاح السيسي. انتقل من الظلال إلى الضوء، من السجن إلى دوائر السلطة الأكثر انغلاقا، وشهد صعودا صاروخيا بعهد السيسي مما جعله رجل أعمال ثريا للغاية، ليس فقط على رأس تكتل قوي، ولكن أيضا على رأس مجموعة مسلحة بمثابة ميليشيا وهي اتحاد قبائل سيناء.

اتحاد القبائل العربية

في 1 مايو الجاري، تم تعيين العرجاني رئيسا لكيان جديد أطلق عليه اسم “اتحاد القبائل العربية“، وجمع قادة حوالي ثلاثين قبيلة بدوية في جميع أنحاء البلاد. مع وجود السيسي نفسه كرئيس فخري للاتحاد، فإن المنظمة ليس لديها تفويض عسكري رسمي، ولكنها تضم العديد من الرجال المسلحين وتسيطر عليهم تحت إمرتها. مهمتها: الدفاع عن سيادة البلاد وحماية حدودها، ولا سيما مع غزة وربما مع ليبيا والسودان.

ولد إبراهيم العرجاني ابن قبيلة الترابين القوية في عام 1974 في مدينة الشيخ زويد، في شمال شبه جزيرة سيناء، وكانت بدايته كسائق سيارة أجرة، منغمسا في التهريب بين غزة وإسرائيل.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استهدفت البنية التحتية السياحية في سيناء بسلسلة من الهجمات الإرهابية، المنسوبة إلى الجماعات الجهادية الصغيرة. ردا على ذلك، أطلق نظام الرئيس آنذاك، حسني مبارك، موجة من الاعتقالات العشوائية لأفراد المجتمعات البدوية. في مواجهة هذا القمع الأعمى وانتهاكات قوات الشرطة في المنطقة، حشد العرجاني، في الثلانيات من عمره، اعتصامات لاحتجاج شباب البدو.

اعتقال العرجاني بعهد مبارك

في نوفمبر 2008، قتل شقيقه بالرصاص مع اثنين من رفاقه على نقطة للشرطة. تم العثور على جثثهم، المليئة بالرصاص، في مكب النفايات. ردا على ذلك، حشد العرجاني واثنين من القادة البدو الآخرين حوالي مائة رجل، واقتحموا مراكز الشرطة في المنطقة واختطفوا اثني عشر ضابط شرطة.

تم إطلاق رجال الشرطة أخيرا في اليوم التالي، وتم القبض على العرجاني واحتجازه. سيتم إطلاق سراحه بعد عامين تقريبا، قبل بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس مبارك من خلال انتفاضة شعبية. في عام 2011، في مقابلة مع المجلة المصرية روز اليوسف، التي تم حذفها الآن من الإنترنت، ثمن العرجاني الاحتجاج، مستنكرا التعذيب في سجون النظام ومعلنا أن المظاهرات في سيناء كانت مقدمة لانتفاضة ميدان التحرير.

العرجاني استفاد بشكل أساسي من هذه السنوات من الاضطرابات بعد الثورة على مبارك للدخول في الأعمال التجارية، حيث أسس مجموعة العرجاني، التي محورها هي شركة أبناء سيناء للإنشاءات، المتخصصة في المحاجر الحجرية وتجارة الرخام في جميع أنحاء شبه الجزيرة.

عهد السيسي وصعود صاروخي للعرجاني

في أعقاب انقلاب يوليو 2013 – الذي أطاح فيه السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي، اهتزت سيناء بسبب تصاعد الهجمات التي ارتكبتها جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتعهد بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقام الجيش المصري وقتها بتجنيد البدو لمساعدتهم في الحرب ضد الجهاديين اعتمادا على علم البدو بالصحراء وخباياها وخبرتهم بطبيعتها.

ولعب العرجاني وأفراد قبيلته من الترابين دورا في هذه المعركة وتم تسليحهم من قبل قوات الأمن. في عام 2015، دمرت قنبلة وضعها الجهاديون منزله في الشيخ زويد. بعد عامين، سينصب “الحاج إبراهيم”، كما يسميه رجاله، قائدا رسميا للميليشيا، التي أعيد تسميتها “باتحاد قبائل سيناء”.

تحت قيادته للجماعة المسلحة المحترفة يتم منح كل عضو سلاحا وراتبا شهريا، بالإضافة إلى بطاقة خاصة تسمح له بعبور نقاط التفتيش التابعة للجيش. بفضل هذه المزايا، تمكن العرجاني من التمدد على نطاق أوسع، خارج قبيلة الترابين، وأسس نفسه كمساعد متميز للدولة في عملياتها لمكافحة الإرهاب المزعوم. ووجد فيه السيسي، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية لربيع عام 2014، حليفا قويا وتابعا له في سيناء.

نعمة لنظام السيسي

ووصف تقرير “لوموند” “العرجاني بأنه “نعمة للنظام” من ناحية، السلطة، التي تفتقر إلى الشرعية، تستخدمه لبناء قاعدة دعم، خاصة في سيناء. من ناحية أخرى، يمكن له القيام بالعمل القذر الذي لا يستطيع الجيش أو السلطات القيام به علنا.

على مر السنين، أصبح الرجل محورا لتنمية شبه الجزيرة، ويعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة ويشغل الآن زمام معظم المشاريع الاستثمارية الكبرى. من جبل سانت كاترين، في الجنوب، إلى ساحل العريش، في الشمال، في كل مكان تقوم الجرافات والحفارات بختم شركة “أبناء سيناء” ببناء الطرق والفنادق والبنية التحتية. في معقله في سيناء، لا يتحرك إبراهيم العرجاني دون أن ترافقه قافلة سيارات “بيك اب” مهيبة تسير بسرعة عالية.

لكن طموحه لا يتوقف. تنتشر مجموعة العرجاني في جميع أنحاء البلاد في قطاعات متعددة. في عام 2022، أصبح إبراهيم العرجاني شريكا لشركة BMW في مصر. في العام التالي، دخلت إحدى فروعه في شراكة مع النادي الأهلي لكرة القدم، الذي أصبح الراعي الرئيسي له حاليا.

واستطرد التقرير: “لا نعرف بالضبط أين موقع العرجاني في دوائر السلطة. لكن ما هو مؤكد هو أن له وزن كبير. إنه قريب من رئيس المخابرات عباس كامل، ولديه علاقة متميزة مع نائبه، محمود السيسي، ابن الرئيس نفسه.”

وقال مصدر لم يرغب في الكشف عن هويته إنه “لم يكن التوسع الشامل لإمبراطوريته ممكنا لولا موافقة قمة الدولة المصرية. ”

العرجاني وملف غزة

في ملف غزة، تجعله صلاته ليس فقط بأجهزة الأمن المصرية، ولكن أيضا الإسرائيلية والفلسطينية، واحدا من الوحيدين الذين يسيطرون على عبور البضائع التي تدخل القطاع. بعد الحروب في غزة في الأعوام 2012 و2014 و2021، تلقت شركته “أبناء سيناء” ملايين الدولارات للإشراف على عمليات إعادة الإعمار.

تضاف إلى المشاعر التي أثارها الرأي العام المصري حول سكان غزة في رفح العديد من الأصوات النقدية التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع قوة “ابن سيناء”. منذ توليه اتحاد القبائل العربية، قدم طموحات غير متناسبة، واصفا ميليشياته بأنها مجموعة “فاغنر” المصرية. يصوره آخرون على أنه “حميدتي” سيناء.

يتعارض ظهور العرجاني وميليشياته مع النموذج المؤسسي المصري. هذا أمر مقلق، لأن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا الكيان القبلي يظهر. ومع ذلك، لا أعتقد أنه يمثل مثل هذا التهديد الكبير. على عكس ليبيا أو السودان، لا تزال مصر دولة قوية ومركزية للغاية، يقول البروفيسور عمرو الشوبكي من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

“الدولة تستغل العرجاني أكثر بكثير مما يستخدم العرجاني نقوذه. إنه طموح وانتهازي، لكنه لا يزال مخلصا للنظام الذي بدونه لا يصبح شيء. إذا انحرف عن قضبانه، فسيتم سحقه”.