“أنتم نسوان في إسرائيل” .. إعلامية مصرية تصفع إيدي كوهين على الهواء (فيديو)

شهدت إحدى حلقات برنامج “اسأل أكثر” على قناة روسيا اليوم، مشادة حامية بين الإعلامية المصرية هند الضاوي، والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين.

وصدمت الضاوي، كوهين عندما كان يهاجمها ويحاول السخرية منها، حيث خاطبته بعبارة “أنتم نسوان في إسرائيل” التي أحرجته وألجمته على الهواء.

وبدأت المشادة أثناء حديث إيدي كوهين في المداخلة المشتركة، عن أن مصر لا يعنيها ما يحدث في غزة وأنه ليس من شؤونها. لتقاطعه هند الضاوي بأنه بالعكس ما يحدث في القطاع يخص مصر أولا وهو من محددات أمنها القومي.

“النسوان اللي ربتك.. الست عندنا كانت ملكة”.. ضيفة برنامج “اسأل أكثر” هند الضاوي ترد على نظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين بعدما حاول إسكاتها بجملته “النسوان بالعين راديو ما بخلوك تحكي”. pic.twitter.com/zE6ipQgNDx — RT Arabic (@RTarabic) May 23, 2024

مشادة بين إعلامية مصرية وإيدي كوهين

ليحاول كوهين التشويش واتباع أسلوب السخرية من الضيفة للهروب بقوله:”النسوان ما بيخلوك تتكلم.. بيضلوا يحكوا علطول بالعين راديو”.

وهو ما ردت عليه الإعلامية المصرية “بقصف جبهة مفاجئ” وفق وصف النشطاء، ورد سريع في صفعة لإيدي كوهين على الهواء وضعته في حرج قائلة ما نصه: “النسوان اللي ربتك مش احنا.. احنا 7 آلاف سنة حضارة.”

وتابعت هند الضاوي: “الست عندنا كانت ملكة.. هذا ما تفعلوه أنتم.. أنتم نسوان في إسرائيل.”

ليظهر الارتباك والحرج على وجه إيدي كوهين، ويتدخل مذيع برنامج “اسأل أكثر” على قناة “روسيا اليوم” محاولا فض الاشتباك.

وهو الموقف الذي صعد بالإعلامية هند الضاوي، لصدارة التريند في مصر وسط إشادات بجرأتها وسرعة بديهتها في الرد على الباحث المتصهين وعدم إعطائه الفرصة للنيل منها.

جدير بالذكر أن هند الضاوي هي إعلامية وكاتبة مصرية، تعمل في مجال التحليل السياسي والشؤون الدولية وتنشط أيضا عبر حساباتها بمواقع التواصل.

وتقترب حرب غزة من دخول شهرها الثامن دون الوصول لاتفاق بين إسرائيل وحماس يفضي إلى وقف إطلاق النار، رغم عقد عدة جولات للمفاوضات في مصر وقطر.

وتصر حركة المقاومة على وقف كامل لإطلاق النار، بينما ترفض إسرائيل التي تكبدت خسائر غير مسبوقة في تاريخها خلال هذه الحرب هذا الشرط.