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أردوغان يكرم الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة “روح الروح” (فيديو)

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أردوغان يكرم خالد نبهان صاحب عبارة روح الروح

كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر بمشهد وداعه لحفيدته “ريم” ذات السنوات الثلاث، التي استشهدت في ديسمبر 2023، جراء الهجمات الوحشية للمحتل الإسرائيلي من خلال منحه “جائزة البر العالمية” التي ينظمها وقف الديانة التركي.

وسلم الرئيس أردوغان الجوائز في الحفل الذي أقيم في مركز “بيشتيبي” للمؤتمرات الوطنية والثقافة، لتوزيع الجوائز على رواد الخير في تركيا ومختلف أنحاء العالم. كما شارك رئيس الشؤون الدينية “علي أرباش” في حفل التقديم ولم يستطع خالد نبهان حضور تسليم الجائزة بسبب الحصار وظروف الحرب.

صاحب عبارة “روح الروح” يعلق على تكريمه

وكان الشيخ خالد نبهان عرف بمقطع فيديو بعنوان “روح الروح” حيث كان يحمل حفيدته حينها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها بعد استشهادها برفقة شقيقها إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وبات أحد رموز المقاومة والصبر والثبات في غزة.

وظهر “نبهان” في مقطع فيديو متداول وهو يقول إن رسالة وصلته من مؤسسة وقف للديانة التركية لاستلام جائزة البر العالمية.

وأضاف: “أفتخر بهذا التكريم وأعتبره لكل قطاع غزة على ما قدموه من تضحيات وشهداء”.

وتابع الفلسطيني الذي اشتهر بعبارة “روح الروح”: “أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا التكريم والشكر موصول لكل الشعب التركي”.

وينظم “وقف الديانة التركي” كل عام جوائز البر الدولية وتقديمها لرواد البر في العالم عن طريق جمع حكايات البر في تركيا والعالم لأشخاص مختلفين في اللغة والثقافة، ورائدين في المجتمع أو حماسيين يحركون من حولهم أو ملهمين لهم، أو الجامعين للناس التي حولها في بيئة جميلة وسعيدة.

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