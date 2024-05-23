فيديو هلا السعيد .. هل تعرضت للتحرش من سائق أوبر أم تحاول ركوب التريند؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو للفنانة هلا السعيد، تتهم فيه سائق “أوبر” بمحاولة التحرش بها على أحد الطرق الصحراوية.

وظهرت هلا السعيد على طريق “محور الضبعة” وهو المكان الذي تعرضت فيه للتحرش –حسب زعمها- لتقول في مقطع الفيديو المتداول إن السائق وقف فجأة في هذا الطريق، ولاحظت أن السيارة بدأت تنحرف عن مسارها.

وتابعت في المقطع الذي بثته على حسابها بانستغرام ولاقى تفاعلا كبيرا، أنها رأت السائق ينزل من السيارة و”يفك حزام البنطلون” –كما قالت وحينها بدأت بالركض. فصاح بها: “ما تخافيش أنا عندي سكري ولازم أدخل الحمام كل شوية.”

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Hala elsaid هلاالسعيد‎‏ (@‏‎hallaelsaied‎‏)‎‏

وأضافت: “نزلت من السيارة وتركت شنطتى داخلها والحمد لله انى كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف.. واتصلت بأحد أصدقائى قلت له إنى أرسلت له لايف لوكيشن.. وتقريبا هذا ما جعل السائق يخاف، والحمد لله إننا الصبح وأنى ما زالت قريبة من منزلى”.

هلا السعيد تتهم سائق أوبر بالتحرش بها

وفي منشور “ستوري” على حسابها في تطبيق “انستغرام” قالت بطلة مسلسل ” المداح”: “سواق أوبر حاول التحرش بيا والحمد لله عدت على خير.”

وأضافت أنها روت ما حصل في قسم البوليس وهناك حسب قولها- تسجيل في السيارة ولكن يبدو إن مفيش فائدة.. وشركة اوبر نفسها يجب أن تُحاسب”.

وبينما تضامن نشطاء مع هلا السعيد وطالبوا بمحاسبة السائق، اتهمها آخرون باختلاق الراواية أو المبالغة فيها، مستغلة أزمة شركة أوبر الأخيرة وحدوث أكثر من واقعة تحرش، للفت الأنظار لها وركوب التريند.

وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على سائق أوبر الذي اتهمته الفنانة هلا السعيد بالتحرش بها على طريق محور الضبعة.

ووفقًا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السائق الذي قامت الفنانة هلا السعيد بطلبه عبر تطبيق نقل ذكي قام بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة معه.

وعلى صعيد آخر، صرح أحمد عليخ، كبير مديري السياسة العامة في شركة أوبر، في شمال أفريقيا والخليج العربي أمام لجنة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجلس النواب، أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لضمان سلامة الركاب بعد واقعتي حبيبة الشماع وفتاة التجمع الخامس، بالإضافة إلى الفنانة هلا السعيد.

وقال إن شركة أوبر عملت على فصل الراكب عن السائق من خلال تركيب ألواح زجاجية داخل السيارات. كما زودت سيارات شركة أوبر بزر للاستغاثة العاجلة “SOS” على تطبيق الشركة الخاصة بالنقل، وإلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتحديثه سنويًا.