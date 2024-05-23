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سبب وفاة لاعب مغربي صدم الجميع برحيله المفاجئ

بقلم
وفاة أيوب أيت عيشت

وطن – أثيرت حالة واسعة من الحزن في المغرب، بعد وفاة لاعب كرة القدم أيوب أيت عيشت بشكل مفاجئ عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وتوفي لاعب النادي الرياضي البلدي في مدينة ورزازات أيوب أيت عيشت، جراء إصابته بأزمة قلبية، دون الكشف عن عمره أو مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا فيما أعلن النادي الرياضي البلدي لورزازات الذي ينشط في قسم الهواة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن رحيل لاعبه الذي وصفه بـ”الخلوق”.

وجاء في البيان: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة”.

نعي رسمي

من جانبها، أرسلت “العصبة الوطنية لكرة القدم هواة” ممثلة بشخص رئيسها، جمال كعواشي، رسالة تعزية للنادي الرياضي البلدي.

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وفاة رياضي في مصر

وفي حادثة مشابهة، أثير حزن في مصر أيضا بعد وفاة اللاعب طارق إبراهيم لاعب فريق البلياردو بنادي سموحة، وذلك خلال إحدى المباريات بمحافظة القاهرة.

اللاعب طارق إبراهيم لاعب فريق البلياردو بنادي سموحة
اللاعب طارق إبراهيم لاعب فريق البلياردو بنادي سموحة

وقال رئيس نادي سموحة فرج عامر عبر صفحته بموقع فيسبوك، في رسالة نعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله.. ينعى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ببالغ الخزن والاس عضو النادي المغفور له بإذن الله طارق إبراهيم، والذي وافته المنية أثناء إحدى المباريات بالقاهرة”.

وفاة لاعب في إيطاليا

وقبل أسابيع، توفى ماتيا جياني، لاعب فريق فيورنتينا كاستيا الإيطالي، عن عمر 25 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية على أرض الملعب، وذلك خلال مباراة فريقه مع لانسيوتو كامبو.

ماتيا جياني لاعب فريق فيورنتينا كاستيا الإيطالي
ماتيا جياني لاعب فريق فيورنتينا كاستيا الإيطالي

وانهار جياني على الأرض بعد 14 دقيقة من المباراة وبدت حالته سيئة على الفور، وبعد صراع بين الحياة والموت، تم الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب.

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