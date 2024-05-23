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رد صادم من موظف فندق لبناني على مذيع إسرائيلي طلب استقبال نازحين إسرائيليين!

بقلم
رد صادم من موظف فندق لبناني على مذيع إسرائيلي طلب استقبال نازحين إسرائيليين

فوجىء طاقم أحد البرامج الساخرة في “القناة 12 الإسرائيلية” برد موظف في أحد فنادق بيروت عندما طلب المذيع من فندق “SPEARS سبيرز”، في محاولة للسخرية من الموظف “حجزَ خمسين ألف غرفة لنازحين إسرائيليين”.

فكان الرد من متلقي الاتصال في بيروت بعد أن تبين له أن المتصل هو إسرائيلي: (روح على جهَنّم).

وظهر أحد الأشخاص في الاستوديو وهو يتكلم بلغة عربية ضعيفة، ويقول للطرف الآخر: “أنا باتكلم من إسرائيل أنت بتعرف بيسلخونا من حزب الله وحماس والحوثي وإيران وعايزين نجي 50 -60 ألف نازح على فندق ببيروت.”

المذيع الإسرائيلي جاءه الرد صادم

واستدرك: “عندك مكان؟”، وهنا سأله الموظف بالفندق اللبناني:”أنت من وين؟” فرد عليه: من إسرائيل، ليجيبه الثاني على الفور برد قوي ومحرج صدم المذيع الإسرائيلي وضيوفه: “روح على جهنم” قبل أن يقفل الهاتف.

الأمر الذي أغضب المذيع الإسرائيلي وراح يكيل الشتائم.

فكرة الاتصال بالفندق بدأت على سبيل المزاح، واختار أحد الضيوف الإسرائيليين الفندق، حيث قال إنه فندقه المفضل وزعم أنه يرتاده دائمًا مع زوجته.

كما ادعى ضيف آخر أنه قضى شهر العسل في ذلك الفندق، وفق زعمه.

ويأتي انتشار المقطع وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في جنوب لبنان الذي يتمثل بقصف إسرائيلي يومي على قرى لبنانية، ورد حزب الله بقصف مواقع إسرائيلية.

تجريم التعامل مع إسرائيل

ويجرّم القانون اللبناني التعامل مع الكيان الإسرائيلي ومع أي شخص أو حدث “إسرائيلي” المنشأ إلى جانب النشاطات المالية أو التجارية، ومقاطعة الشركات التي تتعامل مع “إسرائيل” بالدرجة الثانية، وحتى أي شركة تدعم العدو أو هذه الشركات.

وحظر القانون أيضاً دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الإتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية، وعرض هذه البضائع والسلع والمنتجات أو بيعها أو شراءها أو حيازتها والقيام بأي صفقة بشأنها ولو على سبيل التبرع أو المقايضة.

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رد صادم من موظف فندق لبناني على مذيع إسرائيلي طلب استقبال نازحين إسرائيليين

رد صادم من موظف فندق لبناني على مذيع إسرائيلي طلب استقبال نازحين إسرائيليين!

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