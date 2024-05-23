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بعدما أعلن نتنياهو مقتله .. القسام تفاجئ الاحتلال وتُحرج مخابراته: “قائدكم أسير لدينا” (فيديو)

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قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في جيش الاحتلال أساف حمامي

وجهت كتائب القسام ضربة جديدة لجيش الاحتلال وأجهزة مخابراته بإعلانها، الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اللواء “أساف حمامي” لم يقتل ولا زال حياً أسيراً لديها، بينما كان الاحتلال أكد مقتله في هجوم 7 أكتوبر على لسان نتنياهو قبل أشهر.

وكانت وسائل إعلام عبرية عرضت مقاطع فيديو في ديسمبر الماضي، يروج فيها جيش الاحتلال أنه قتيل وجثته عند المقاومة في غزة، ودليلهم كان فحوصات لدمه وجدت في مقر قيادة اللواء الجنوبي ليثبت بطلان إدعاءاته كما في حالات كثيرة.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فقد ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب وقتها: “تحت فئة النشر المسموح به: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته تحتجز قوات الاحتلال حركة حماس.”

قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة العقيد أساف حمامي
قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة العقيد أساف حمامي

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أنه بعد نحو شهرين على هجوم حماس، سمح بنشر خبر مقتل اللواء أساف حمامي واختطاف جثته إلى غزة مع جثتي جنديين من وحدته.

“حكومتكم تكذب”

وعادت كتائب القسام لتنسف إدعاءات الجيش الإسرائيلي وتحرج أجهزة مخابراته، وقالت في مقطع مصور نشرته عبر منصة تلغرام الخميس: “اللواء أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، تم أسره في 7 أكتوبر، وتعرّض لإصابة أثناء اعتقاله”.

وخلال المقطع، وجهت القسام تساؤلًا مفتوحاً عن مصير حمامي، في ظل إصابته في هجوم 7 أكتوبر.

وأضافت مستنكرة موقف حكومة بنيامين نتنياهو من “قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!”، وأرفقت كتائب القسام المقطع المصور بوسمي: “الوقت ينفد” و”حكومتكم تكذب”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و800 شهيد، وإصابة 80 ألفا و11 شخصا آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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