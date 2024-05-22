كل شيء مباح في “Beast House”.. افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية (فيديو وصور)

في حدث تسبب بضجة كبيرة أبرزت صحيفة “thetimes ذا تايمز” البريطانية افتتاح أول ملهى ليلي في المملكة العربية السعودية بشكل علني، ونسبت الفضل فيه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفته بأنه “المسؤول عن التغيير الاقتصادي والاجتماعي في المملكة”.

وتحت عنوان “داخل أول ملهى ليلي في المملكة العربية السعودية حيث يخرج المحتفلون في المملكة إلى العلن”، كشفت الصحيفة أن الملهى يتضمن (كحول، رقص، واختلاط..)

وفي إشادة بقرار ابن سلمان إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تابعت:”لقد ولت شرطة الأخلاق والقواعد الصارمة للغاية – كجزء من خطة لإصلاح اقتصادها المعتمد على النفط وجذب فئة سكانية أصغر سنا، تعمل السعودية على تعزيز الحياة الليلية النابضة بالحياة.”

“Beast House” أول ملهى ليلي في السعودية

ونقلت “ذا تايمز” مشاهد من حفل الافتتاح قائلة إن “الدي جي” طارق العنتابي، الذي دخل عالم الموسيقى عندما كان يعيش في الولايات المتحدة، يقدم الآن حفلاً في ملهى “Beast House” الليلي في الرياض.

ويقع الملهى ضمن مشروع لشركة MDLBeast، وهي شركة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

فيديو افتتاح أول ملهى ليلي في #السعودية في #الرياض لشركة MDLBeast التي مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة#موضه_العار_وصمت_العلماء pic.twitter.com/NDiSo5wxhb — محقق خاص🕵️‍♂️ (@KSA_P_I) May 22, 2024

وأضاف التقرير أنه عند منتصف الليل تقريبًا، تبدأ قاعة الرقص بالامتلاء بحشد متنوع من المحتفلين الذين يتنقلون على أنغام الموسيقى.

“هناك شاب يرتدي بنطالًا ضيقًا وحذاء رعاة البقر كبير الحجم وهو يقفز، في حين أن زوجًا من الشابات، يرتدين قمصانًا قصيرة سوداء ونظارات شمسية، تتمايلن بلا مبالاة”.

ونشرت الصحيفة صورا ومقاطع مصورة من حفل الافتتاح تم تداولها على نطاق واسع بين النشطاء عبر منصات التواصل.

ذا تايمز :

افتتاح اول ملهى ليلى رسمي في #الرياض تباع فيه الخمور بشكل رسمي . وبهذا الخبر ننتظر من #السعوديه_العظمى تغير العلم حتى لا يتم تشويهه بهذه القذارة pic.twitter.com/cbM31xjKaN — فـــهــ ـد (@fahadq801) May 22, 2024

ووصف التقرير أول ملهى ليلي في السعودية والذي يحمل اسم “Beast House” ويقع في العاصمة الرياض، بإنه يشبه إلى حد كبير أي ملهى ليلي قد تتخيله، باستثناء الحراس الذين يجوبون المبنى بحثًا عن أي سلوك غير مرغوب فيه.

كما سلطت صحيفة “ديلي ميل” الضوء على أول ملهى ليلي في السعودية، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لحفل الافتتاح.

وفي أول ملهى ليلي دائم في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يشمل ذلك إضافة الكحول إلى المشروبات المقدمة في البار، تقول الصحيفة.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الخمور لا تزال محظوة في المملكة، إلا أنه يتم تهريبها بانتظام إلى الحفلات، مع انتشار أنباء عن أنه سيتم السماح بها في نهاية المطاف داخل المنتجعات السياحية بالسعودية.