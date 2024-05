فيديو لافت يوثق ما فعله سائق شاحنة مساعدات أردنية حاول مستوطنون اعتراضها

وطن – وثّقت لقطات مصورة، رفض سائق شاحنة مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة الانصياع لأوامر المستوطنين المتطرفين بالتوقف.

وأظهر مقطع الفيديو، أن السائق أكمل سيره وهدد حياتهم دهسا إلى أن تنحو من أمام شاحنته التي أكملت مسيرتها.

BREAKING: ISRAELIS TRY STOP AN AID TRUCK COMING FROM JORDAN TO THE GAZA STRIP pic.twitter.com/BvaK6buUZC

