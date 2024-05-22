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فيديو لافت يوثق ما فعله سائق شاحنة مساعدات أردنية حاول مستوطنون اعتراضها

بقلم
مستوطنون حاولوا اعتراض مساعدات أردنية لغزة

وطن – وثّقت لقطات مصورة، رفض سائق شاحنة مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة الانصياع لأوامر المستوطنين المتطرفين بالتوقف.

وأظهر مقطع الفيديو، أن السائق أكمل سيره وهدد حياتهم دهسا إلى أن تنحو من أمام شاحنته التي أكملت مسيرتها.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد حاولت اعتراض طريق شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

غير أن السائق لم يتوقف واستمر في المسير، وأطلق العنان لـ”زامور” شاحنته مما دفع المستوطنين لفتح الطريق أمامه.

اعتداءات معتادة تُقابل بإدانة أردنية

واعتاد غلاة المستوطنين المتطرفين اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من إيصال المساعدات إلى غزة.

اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية
دائما ما يعترض المستوطنون المتطرفون المساعدات الأردنية لغزة ويتلفونها

في المقابل، تدين السلطات الأردنية في العادة، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات لا سيما الأردنية التي تحمل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأمر يعبر عن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قوافل المساعدات والسماح بالاعتداء عليها في خرق غاشم لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

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وقالت الوزارة إن اعتداء المتطرفين على القوافل وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لها ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال معبر إيريز.

وحمل الأردن، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة (المتكررة)، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها.

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