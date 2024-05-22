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ضجة في أمريكا بسبب 13 ألف صورة جنسية تكشف أطفالًا في أوضاع صادمة.. ما القصة؟

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صور جنسية للأطفال في الولايات المتحدة

وطن – في قضية أثارت ضجة بالولايات المتحدة، وجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تهما إلى أمريكي، بإنشاء حوالي 13 ألف صورة جنسية ومسيئة للأطفال، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد اتهم مكتب التحقيقات، ستيفن أندريغ البالغ من العمر 42 عاما، بإرسال صور إباحية إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاما عبر موقع إنستغرام، وفق لائحة الاتهام.

وأكثر الصور تُظهر أطفالًا يلمسون أعضاءهم التناسلية أو يتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين، إذ يُتهم أندريغ باستخدام أدوات ذكاء توليدي تحول النص إلى صورة.

اتهامات أعقبت مراقبة مطولة

وجاءت الاتهامات بعد أن تلقى المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين، تقريرين في العام الماضي، عن حساب أندريغ على موقع إنستغرام، مما دفع مسؤولي إنفاذ القانون إلى مراقبة نشاطه على الشبكة الاجتماعية.

وحصلت السلطات على معلومات ساعدت في صدور مذكرة تفتيش، لتقوم بعدها الجهات المختصة بمصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتعثر على الآلاف من صور الذكاء الاصطناعي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي يوجه اتهامات إلى أمريكي بإنشاء صور جنسية ومسيئة للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي

ويواجه آندريغ 4 تهم تتعلق بإنشاء وتوزيع وحيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي حال إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن 70 عاما.

واقعة مماثلة

والشهر الماضي، جرى القبض على شخص في فلوريدا بالولايات المتحدة، بتهمة التقاط صورة لطفل جاره، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جنسية باستخدام الصورة.

تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويحذر مدافعون عن الأطفال، ومختصون في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أن الاستخدام الضار لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مواد تزيد خطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

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وارتفعت التقارير المقدمة إلى المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين عن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، بنسبة 12% تقريبا عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

قوانين ضد إنشاء صور فاضحة

ووضعت السلطات في عدد من الولايات في أميركا قوانين ضد إنشاء صور فاضحة بدون موافقة الجمهور.

في الوقت نفسه، تشدد وزارة العدل الأميركية على أن إنشاء صور جنسية للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي أمر غير قانوني.

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