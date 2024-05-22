“تفاصيل حملة ابتزاز أطلقها جيش الاحتلال لابتزاز سكان غزة.. “زعْم الإبلاغ عن الجيران”

وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن عملية أطلقها جيش الاحتلال لابتزاز سكان قطاع غزة، حيث هدد بنشر صور أشخاص زعم أنهم كانوا يتعاونون مع حركة حماس ويبلغون عن جيرانهم.

ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان “الجيش الإسرائيلي يطلق عملية لابتزاز سكان غزة: اتصل بنا وإلا سننشر أنك أبلغت حماس عن جيرانك”.

وقال التقرير، إن جيش الاحتلال بدأ في نشر صور ومعلومات تعريفية لسكان قطاع غزة الذين ادعت أنهم عملاء يتجسسون على سكان القطاع الآخرين لصالح جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.

وأضافت أن الجيش هدد بمواصلة نشر معلومات عن آخرين إذا لم يتصلوا بالقوات الإسرائيلية في غزة.

ووفق “هآرتس”، فإن المعلومات التي نشرها الجيش تعد جزءا من المواد الاستخباراتية التي استولى عليها أثناء العملية البرية في قطاع غزة.

إذن قانوني لإطلاق عملية الابتزاز

وقال مصدر عسكري لصحيفة “هآرتس”، إن جيش الاحتلال حصل على إذن قانوني لاستخدام هذه المعلومات لابتزاز سكان غزة.

وأضاف أن جوهر العملية يهدف إلى “إثارة الرأي العام في القطاع وإظهار أن حماس تتابعهم وتراقب أدق تفاصيل حياتهم”.

وقيل للصحيفة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ليس منخرطا في هذه العملية.

وبحسب المصدر العسكري الذي تحدث إلى صحيفة “هآرتس”، تم تجنيد هؤلاء الرجال في جهاز الأمن العام لحماس للتجسس على سكان غزة، وفي هذا الدور زودوا حماس بمعلومات شخصية عن المواطنين العاديين.

منشورات لجيش الاحتلال

والجمعة الماضي، ألقى جيش الاحتلال منشورات تحمل اسم “الكاشف” من الجو فوق مساجد في عدة أماكن في غزة، على ما يبدو أثناء صلاة الظهر، تضمنت صور وأرقام هوية 130 رجلا.

وجاء في المنشورات التي ألقاها الجيش: “اتصل بنا إذا كنت لا تريد أن تظهر صورتك هنا”.

وتوضح المنشورات أنه تم جمع مئات الآلاف من التقارير عن سكان قطاع غزة.

كما وردت في المنشورات أيضا رسالة لسكان غزة تقول: “إذا كنت تريد معرفة أنه قد تم التجسس عليك والإبلاغ عنك اضغط على الموقع وابحث عن هويتك (رقمك) وستعرف من قام بالإبلاغ عنك”.

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وفي الوثيقة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، تظهر وجوه وأسماء وأرقام الهوية، حيث ذكر في المنشورات “تعاون مع الأمن العام! هل تأكدت من وجود رقم هويتك على الموقع؟ قريبا سنكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بك للجميع.. لايزال بإمكانك إنقاذ نفسك – اتصل بنا”.

كما تظهر في الصفحة الأولى من المنشور صورة لوجه رجل واسمه بالإضافة إلى العنوان: “قصة المبلغ اليومي عن المخالفات”.

ويزعم نص المقدمة أنه نقل معلومات عن رجل يسافر كثيرا إلى مصر وله علاقة بامرأة مصرية متزوجة يسافر زوجها غالبا إلى دول الخليج للعمل.

وزعم المنشور: “الأمن العام هو منظمة سرية تابعة لحماس تستخدم منذ سنوات المبلغين لمتابعتك والتجسس عليك ومن الممكن أن يكون صديقك أو جارك هو من أعطى حماس أكبر أسرارك.. وسنكشف قريبا جميع المبلغين والتقارير التي جمعوها”.