تسريب صوتي يكشف فضيحة فساد مالي تورط فيها ميسي (تفاصيل ومفاجآت مدوية)

وطن – أثيرت ضجة واسعة، بعد تسريب صوتي يكشف تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الأسبق، ونادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم حاليا، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري.

القصة تعود إلى أبريل 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي.

Messi, Rubiales y Piqué negociaron con la UEFA un «desvío» de fondos para jugadores. Una noticia de Teresa Gómez (@teresagomezgp).https://t.co/jFN5wZ4iUu — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 21, 2024

ونشر موقع “The OBJECTIVE” رسائل وتسجيلات صوتية المتبادلة بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وزميله المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

-🚨🚨💣 تفاوض ميسي وروبياليس وبيكيه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على “تحويل” الأموال لبعض اللاعبين حصلت منظمة THE OBJECTIVE حصريًا على الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة بين لاعبي نادي برشلونة جيرارد بيكيه وليو ميسي مع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس… https://t.co/iRkyv9QOfB — ¡El Càpitano! (@YnRMC) May 21, 2024

محاولة تحويل الأموال

وتكشف هذه التسجيلات محاولات تحويل الأموال من “اليويفا” إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع أزمة الجائحة.

وبمكالمة بين بيكيه وروبياليس، تحدث المدافع الإسباني السابق مع صديقه بالنيابة عن ميسي، ليعرب له عن قلق النجم الأرجنتيني من اقتطاع جزء كبير من راتبه، استجابة للأزمة الصحية التي كان لها أيضا تأثير على الاقتصاد.

اقرأ أيضا:

وتواصل روبياليس مع تشيفيرين عن طريق رسائل تطبيق “الواتس آب”، ونقل له اقتراح بيكيه باستخدام ايرادات الاتحاد من الـ”يويفا” لتوزيعها على اللاعبين المتضررين.

وفي التسريب الصوتي، قال روبياليس لتشيفيرين: “لقد تحدثت مجددا مع ليو ميسي وبيكيه، أنت تعلم أنهم يعرفونني جيدا وأعرفهم جيدا أيضا وبيكيه صديق مقرب لي”.

وأضاف: “قال ميسي وبيكيه لي، من فضلك لا أحد يجب أن يعرف أننا نتحدث، لأنه إذا عرف الناس بأننا نتحدث عن مالنا، كل الناس سوف تقتلنا، وقلت لهما لا تخافا، وأن الأمر سيبقى سريا”.

تورط ميسي

ووفق التقرير، قد تكون تلك الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة دليلا على وجود شبكة فساد محتملة داخل كرة القدم، لكن حتى الآن لم يتم التأكد مما إذا كان ذلك الطلب يقف خلفه ميسي بالفعل.