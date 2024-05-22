الرئيسية » رياضة » تسريب صوتي يكشف فضيحة فساد مالي تورط فيها ميسي (تفاصيل ومفاجآت مدوية)

تسريب صوتي يكشف فضيحة فساد مالي تورط فيها ميسي (تفاصيل ومفاجآت مدوية)

بقلم
ليونيل ميسي

وطن – أثيرت ضجة واسعة، بعد تسريب صوتي يكشف تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الأسبق، ونادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم حاليا، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري.

القصة تعود إلى أبريل 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي.

ونشر موقع “The OBJECTIVE” رسائل وتسجيلات صوتية المتبادلة بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وزميله المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

محاولة تحويل الأموال

وتكشف هذه التسجيلات محاولات تحويل الأموال من “اليويفا” إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع أزمة الجائحة.

وبمكالمة بين بيكيه وروبياليس، تحدث المدافع الإسباني السابق مع صديقه بالنيابة عن ميسي، ليعرب له عن قلق النجم الأرجنتيني من اقتطاع جزء كبير من راتبه، استجابة للأزمة الصحية التي كان لها أيضا تأثير على الاقتصاد.

  • اقرأ أيضا:
مخالفة مرورية ارتكبها ميسي كادت أن تؤدي لكارثة (فيديو صادم)

وتواصل روبياليس مع تشيفيرين عن طريق رسائل تطبيق “الواتس آب”، ونقل له اقتراح بيكيه باستخدام ايرادات الاتحاد من الـ”يويفا” لتوزيعها على اللاعبين المتضررين.

وفي التسريب الصوتي، قال روبياليس لتشيفيرين: “لقد تحدثت مجددا مع ليو ميسي وبيكيه، أنت تعلم أنهم يعرفونني جيدا وأعرفهم جيدا أيضا وبيكيه صديق مقرب لي”.

وأضاف: “قال ميسي وبيكيه لي، من فضلك لا أحد يجب أن يعرف أننا نتحدث، لأنه إذا عرف الناس بأننا نتحدث عن مالنا، كل الناس سوف تقتلنا، وقلت لهما لا تخافا، وأن الأمر سيبقى سريا”.

تورط ميسي

ووفق التقرير، قد تكون تلك الرسائل والتسجيلات الصوتية المتبادلة دليلا على وجود شبكة فساد محتملة داخل كرة القدم، لكن حتى الآن لم يتم التأكد مما إذا كان ذلك الطلب يقف خلفه ميسي بالفعل.

قد يعجبك أيضاً

ليونيل ميسي

تسريب صوتي يكشف فضيحة فساد مالي تورط فيها ميسي (تفاصيل ومفاجآت مدوية)

صور جنسية للأطفال في الولايات المتحدة

ضجة في أمريكا بسبب 13 ألف صورة جنسية تكشف أطفالًا في أوضاع صادمة.. ما القصة؟

اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية

بعد اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.. كيف ردت حماس والسلطة وإسرائيل؟

ابتزاز الجيش الإسرائيلي لسكان غزة

“تفاصيل حملة ابتزاز أطلقها جيش الاحتلال لابتزاز سكان غزة.. “زعْم الإبلاغ عن الجيران”

صورة من محكمة صورية في كلية القانون لجامعة ليبية

ليبي يطلق النار في محكمة على متهم بقتل شقيقه.. حقيقة فيديو أثار ضجة

مستوطنون حاولوا اعتراض مساعدات أردنية لغزة

فيديو لافت يوثق ما فعله سائق شاحنة مساعدات أردنية حاول مستوطنون اعتراضها

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior