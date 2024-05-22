بعد اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.. كيف ردت حماس والسلطة وإسرائيل؟

وطن – في خطوة تاريخية، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة الثلاثاء 28 مايو أيار الجاري.

وصرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم (28 مايو/أيار)”.

وأضاف أن الاعتراف بفلسطين يبعث برسالة قوية إلى الدول الأخرى بأن تحذو حذو النرويج وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وتعترف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن هذا القرار يتيح في نهاية المطاف استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخماً جديداً.

فيما قال رئيس وزراء أيرلندا: “نحن واثقون من أن مزيداً من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن مزيداً من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة”.

تعليق فلسطيني

ورحبت رئاسة السلطة الفلسطينية بهذا القرار، قالت تل أبيب إنها استدعت سفيريها لدى أيرلندا والنرويج للتشاور.

فيما صدر بيان لحركة حماس قالت فيه: “نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”

وأضافت: “ندعو الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا”.

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رد فعل إسرائيل

أما إسرائيل، فقد أعلنت سحب سفراءها من الدول الثلاث للتشاور، مع استدعاء سفراء نفس الدول بعد هذه الخطوة.

فيما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا ينوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر.

وقرر سموتريتش أيضا إلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.

فك الارتباط في شمال الضفة

يأتي هذا فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.