وزير النقل التركي يفجر مفاجأة مدوية عن مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة

وطن – فجّر وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مفاجأة مدوية عن كارثة تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال الوزير التركي، إن نظام الإشارة في مروحية الرئيس الإيراني كان مغلقا أو معدوما.

وأضاف أن وزارة النقل حاولت الإسهام في عملية البحث والإنقاذ بالتعاون مع وزارتَي الدفاع والداخلية وهيئة الأركان العامة ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وتابع: “تتابع الوزارة إشارات جميع المركبات الجوية والبحرية في منطقتنا”، موضحا أن نظام الإشارة في مروحية الرئيس الإيراني كان مغلقا أو معدوما.

مصرع رئيسي ومرافقيه

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما مصرعهم بحادث تحطم مروحية، في محافظة أذربيجان الشرقية، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

مسيرة تركية توصلت للحطام

وكشفت موقعَ تحطم المروحية، طائرةٌ مسيّرة تركية من طراز “أقنجي”، شاركت في أعمال البحث عن المروحية بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

حداد 5 أيام في إيران

بدوره، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد لمدة 5 أيام، بعد وفاة رئيسي والوفد المرافق له.

📷كرسي #الرئيس_الإيراني #ابراهيم_رئيسي فارغاً في اجتماع الحكومة الطارئ صباح اليوم للتباحث بعد وفاته والوفد المرافق بتحطم طائرته الرئاسية . pic.twitter.com/eEl4hB1cpT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

استعدادات لتشييع جثمان رئيسي

فيما تجري استعدادات لإجراء مراسم تشييع شعبي في تبريز لرئيسي ومن قضوا معه في حادثة تحطم الطائرة.

ومن المقرر أن تُنقل الجثامين بعد ذلك إلى العاصمة طهران، حيث من المتوقّع أن يؤم المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة عليها، قبل الانتقال إلى مشهد، مسقط رأس الرئيس الإيراني الراحل.