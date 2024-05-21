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عروس حافظة للقرآن .. قتلوها وسرقوا أعضاءها وأحرقوا جثتها في المقبرة!

بقلم
منة الله رفعت

تكشفت تفاصيل صادمة عن قتل فتاة مصرية تدعى “منة الله رفعت” البالغة من العمر 25 عاماً، عثر على جثتها محروقة وملقاة بمقابر الشيخ عطا بإحدى قرى بني مزار في محافظة المنيا، والتي اختفت بعد أيام من خطبتها.

وقال أحد أقارب الضحية، إن الفتاة قتلت وسرق منها الأعضاء البشرية وقاموا بإشعال النار في جسدها داخل المقابر.

وكشفت التحريات أن الضحية منة الله رفعت تغيبت فجأة منذ أيام وأنها من أسرة بسيطة بالقرية، ويشهد لها الجميع بأن لا عداوات لها أو مشكلات مع أحد، وكانت حسنة السمعة والسلوك.

منة الله رفعت قتلت وسرق منها الأعضاء البشرية وقاموا بإشعال النار في جسدها
الفتاة قتلت وسرق منها الأعضاء البشرية وأشعلوا النار في جسدها

كما كشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبًا، وقال أحد اقاربها إنها حافظة لكتاب الله.

ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاء الماضي، ولم ترجع للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن تم العثور عليها مقتولة مساء الأحد، وجرى التحفظ على الجثة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية والتحريات تبين أن المجني عليها قتلت على يد زوج صديقتها ويدعى “ع. ع”، بالاتفاق مع أحد سائق التوك توك باستدراجها مع صديقتها لسرقة الذهب الخاص بخطوبتها، وذلك أثناء تواجدها معها أمام أحد البنوك بمركز بني مزار.

وبحسب مصادر أمنية، اعترف سائق التوك توك في التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة بقيامه باستدراج الفتاة، وقام بالذهاب إلى مقابر القرية ثم كبل يديها من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية.

كما أكد أنه قام بتشويه وجهها من أجل عدم تمكن الأهالي من معرفة ملامح وجهها وقت العثور عليها.

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عروس حافظة للقرآن .. قتلوها وسرقوا أعضاءها وأحرقوا جثتها في المقبرة!

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