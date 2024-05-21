رئاسة النظام السوري تعلن إصابة أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية (تفاصيل)

وطن – أعلنت رئاسة الجمهورية التابعة للنظام السوري، إصابة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد بسرطان الدم.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنه بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

وأشار إلى أن أسماء الأسد ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

من هي أسماء الأسد؟

وأسماء الأسد، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد.

وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سورية بعد لقاء رأس النظام بشار الأسد. تزوج الاثنان منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

إصابة سابقة بالسرطان

وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة أسماء الأسد، بسرطان الثدي.

لكن بعد خوضها رحلة علاج، أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج.

وفي الرابع من أغسطس 2019، أعلنت أسماء الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت أسماء الأسد في المقابلة: رحلتي انتهت.. الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل”.