حضن “كلوب” لزوجة محمد صلاح يعرض الفرعون المصري لأكبر هجوم في تاريخه (فيديو)

تعرض نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، لأكبر حملة هجوم في تاريخه بعد تداول صور لمدرب الفريق الألماني يورجن كلوب وهو يحتضن زوجة الفرعون المصري في ملعب “أنفيلد” عقب مباراة “الريدز” ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت آخر مباراة لكلوب مع ليفربول لقطات عاطفية جميلة بينه وبين لاعبي “الريدز” أبرزهم الهولندي فيرجل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد اللذين كانا يغالبان دموعهما.

والتقطت عدسات الكاميرات عناق كلوب للنجم محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

عناق كلوب لزوجة محمد صلاح يفجر الغضب

مما أثار حالة جدل وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين النشطاء الذين رأوا أن هذا التصرف لا يليق بسيدة مسلمة ومحجبة، معتبرين أنها اختارت المجاملة القبيحة على حساب الدين والقيم العربية والإسلامية.

وأشار آخرون إلى أن عناق “أم مكة وكلوب” أمر مرفوض في الدين ولدي المجتمع المصري، فيما برر آخرون ذلك بأن كلوب يعتبر في عمر والد أم مكة.

(نموذج) محمد صلاح نموذج (فتنة) يجب (هدمه) والحط منه بضراوة وبكل سبيل ممكن.

نموذج (النجاح الصناعي منزوع القيمة)

شخصي غني.. أو ناجح.. أو منجِز.. أو مجتهد ومثابر.. أو وصل العالمية.. أو حقق منجزات رقمية

لكنه منزوع القيمة، وفاقد للحساسية تجاه أي قضية مركزية أو قيمة حقيقية في حياته.… pic.twitter.com/t16s7z7hzS — Mohamed Alsanhawy (@alsanhawy) May 19, 2024

وعلق أحد المغردين:”هذا هو فخر العرب لكم تباً لكم ولفخركم ولعروبتكم بئس القوم انتم”.

وقال “فراس الماسي” متحدثاً عن محمد صلاح :”في يوم من الأيام كان يسمى فخر العرب و سقط هذا اللقب لمواقف كثيرة، جميعكم تعرفونها.”

وتابع:”السؤال المهم، أين الحمية والغيرة عندما يحتضن رجل غريب زوجته؟!”

لقطة تثير الجدل من احتفالات ليفربول.. مدرب ليفربول كلوب يعانق زوجة محمد صلاح، ومحمد صلاح يعانق زوجة يورغن كلوب ! 😳 في يوم من الأيام كان يسمى فخر العرب و سقط هذا اللقب لمواقف كثيرة، جميعكم تعرفونها… السؤال المهم، أين الحمية والغيرة عندما يحتضن رجل غريب زوجته…؟! قال رسول… pic.twitter.com/ehMT14mvTQ — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 20, 2024

وعقّب مغرد باسم “معتصم”:”عناق زوجة محمد صلاح مع يورغن كلوب.. ليس عناقًا بين امرأة عربية مسلمة شرقية من بيئة محافظة لرجل غريب، بل هو عناق أمّة كاملة في حضن الغرب”.

وأضاف مستنكرا :”ليس من المروءة النظر إلى عناق المرأة على أنه تصرف وسلوك فردي وفقط، بل هو تجسيد لمقولة ابن خلدون “أن المغلوب مولع أبدا الاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده”.

لية واحد زى محمد صلاح ابن قرية بسيطة فى مصر يسمح بواحد يبوس مراتة كدة عادى pic.twitter.com/9QygTVBiSU — صاحب السعادة (@16_Gouda) May 20, 2024

آخرون دافعوا عن صلاح وبرروا له

على الجانب دافع “هشام” عن محمد صلاح:”دعوا الخلق للخالق وادعوا لأنفسكم والناس بالهداية افضل من التشهير والغيبة..انظروا لمحاسنه وانشروها.

واستدرك :”لا يزال محمد صلاح فخر ومثال رائع للرجل المسلم العربي الأصيل”.

وقال “سالم فاروقي” :”هذه ضريبة الشهرة وهم مجبورون على هذا.” واضاف :”ولو انكم في مكان محمد صلاح لفعلتم أسوأ من ذلك فاتركوا الخلق للخالق”.

وفي سياق متصل، جاء عناق صلاح مع كلوب ليؤكد انتهاء الأزمة التي نشبت بينهما أثناء مشاركة النجم المصري كبديل في مباراة “الريدز” مع وست هام يونايتد.

وودع يورغن كلوب 56 عاما جماهير فريق ليفربول، يوم الأحد، في ملعب “أنفيلد عقب مباراة “الريدز” ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد رحلة طويلة مع ليفربول استمرت لمدة 8 سنوات و7 أشهر حقق فيها الفريق 8 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.