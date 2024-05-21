جزائري نجا من الموت بمعجزة .. الأطباء صُدموا مما وجدوه داخل معدته (شاهد)

في حادثة أثارت الكثير من الاستغراب نجح أطباء في الجزائر باستخراج 20 مسماراً ومجموعة من الأسلاك المعدنية من بطن مواطن مريض، ابتلعها على مراحل وعن طريق الخطأ جراء إصابته باضطرابات نفسية، وتمكنوا من إنقاذ حياته، في حادثة أثارت الكثير من الاستغراب.

ووفق وسائل إعلام جزائرية وقعت الحادثة في ولاية “سكيكدة” شرق الجزائر هذا الأسبوع، حيث تمكن الفريق الطبي العامل بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى المحلي، من إجراء عملية جراحية نادرة وفريدة من نوعها، تم على إثرها إخراج مسامير وأسلاك معدنية.

وشهدت العملية الجراحية التي استغرقت 6 ساعات تفاصيل معقدة بسبب الآثار الناجمة عن دخول المسامير داخل الأمعاء والمعدة، وأدت إلى تشوه في جدار المعدة وتأثر بعض الشرايين.

مسامير عالقة في الأمعاء

وفي التفاصيل قالت “المؤسسة الإستشفائية عبد الرزاق بوحارة سكيكدة ” إن الممارس الأخصائي في الجراحة العامة الدكتور “دعاس عميور حسين” أجرى بمعية الفريق الطبي لقسم العمليات الجراحية، عملية جراحية معقدة لمريض يعاني من اضطرابات نفسية، ودامت العملية 6 ساعات تم من خلالها إخراج عشرين مسمارا.

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلاك المعدنية التي ظلّت عالقة في الأمعاء الدقيقة والغليظة للمريض، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية، قبل أن يتم اكتشاف أمره من طرف الأطباء.

ونشر الفريق الطبي صوراً للأسلاك المعدنية والمسامير التي تم العثور عليها داخل معدة المريض، وتعجب الكثيرون من كيفية تحمله هذا العدد الكبير من الأجسام داخل أحشائه.

يعاني اضطرابات نفسية

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن حالة الرجل المريض المصاب باضطرابات نفسية، دفعته لتناول تلك الكمية الكبيرة من المسامير والأسلاك المعدنية من دون وعي منه، لتستقر في بطنه، ما جعله يشعر بآلام حادة دفعته لزيارة الطبيب الذي سارع بتوجيهه إلى قسم العمليات وإخضاعه إلى عملية جراحية عاجلة.

وبسؤال المريض عن الحالة التي تسببت في بلعه لتلك الأشياء الحادة، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية تجعله في حالة غير طبيعية ويقوم بتصرفات خارجة عن المألوف.

وذكرت مصادر استشفائية، أمس الإثنين، أن حالته الصحية مستقرة بعد ما تخلص من الآلام الحادة التي لازمته طيلة الأيام الماضية.

“شهوة الغرائب”

وتعود هذه الحالة التي يعاني منها بعض الأشخاص إلى اضطراب نادر في الأكل يسمى “بيكا” أو “شهوة الغرائب” وغالبا ما يضطرون إلى تناول أشياء غريبة مثل الطلاء والمعادن والشعر، في حين أن القليل منهم قد يبتلعون أشياء يحتمل أن تكون خطرة دون وعي أو عن قصد.

لا يؤدِّي تناول ما يأكله الأشخاص الذين يصابون بشهوة الغرائب إلى إلحاق الأذى بهم عادةً، ولكنَّ ما يأكلونه يؤدِّي في بعض الأحيان إلى مضَاعَفاتٍ، مثل الانسداد في السبيل الهضمي أو التسمُم بالرصاص.

يجري تشخيص اضطراب شهوة الغرائب عادة عندما يقوم الشخص بتناول مواد غير قابلة للأكل بشكلٍ مستمرّ، وعلى مدى شهر أو أكثر.