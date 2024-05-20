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مشهد غير مسبوق .. “خلاف” بين مقاومين قبل تفجير دبابة لسبب لن تتوقعه!

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عملية مشتركة القسام والسرايا

تداول ناشطو مواقع التواصل “مشهداً غير مسبوق”، خلال عملية مشتركة بين كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لاستهداف دبابتي ميركافاه بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

“خلاف” أثناء عملية مشتركة بين القسام وسرايا القدس

ويظهر في التوثيق الذي نشرته كتائب القسام، الإثنين، أحد المقاومين مخاطبا آخر كان يهم بالتوجه نحو الدبابة لزراعة العبوة المتفجرة بداخلها ” سيبها سيب” (بمعنى اتركها)، ليرد عليه رفيقه “هذي إلي”، وتابع الآخر “بالله سيب، بالله عليك”، ليرد عليه رفيقه مجددا “حلفتك بالله سيب”.

بعد ذلك، تمكن أحد المقاومين من التقدم بجرأة غير عادية نحو الدبابة التي كانت تقف في أحد الشوارع، وعلى مقربة منها تجمع لدبابات وجرافات، ونجح في وضع عبوة العمل الفدائي على هيكلها، والفرار نحو المنزل الذي خرج منه، وبعد ثوانٍ انفجرت العبوة .

وتداول المغردون المشهد، بتعليقاتٍ تراوحت بين الإشادة بالعمل البطولي للمقاوِم، والطرافة من موقف التنافس بين المقاتلين لتفجير الدبابة الإسرائيلية.

وحول ذلك، وصف الناشط السعودي المعارض عمر عبدالعزيز الموقف بأنه “احلى هوشة بالعالم”.

بينما كتب الصحفي أحمد فوزي: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

ومنذ 9 أيام تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع جيش الاحتلال الذي أعلنَ هجوماً جديداً على مخيم جباليا، وسط غارات جوية وقصف مدفعي لا يتوقف.

وأعلنت القسام استهداف مروحية من نوع أباتشي بصاروخ “سام 7” شرق مخيم جباليا.

من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لعملية قنص قناص إسرائيلي في أحد المباني شرق مخيم جباليا.

وقالت أيضا إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

كما بثت سرايا القدس مشاهد لإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة سديروت من شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من غزة على سديروت ومفلسيم، دون وقوع إصابات.

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عملية مشتركة القسام والسرايا

مشهد غير مسبوق .. “خلاف” بين مقاومين قبل تفجير دبابة لسبب لن تتوقعه!

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