مشهد غير مسبوق .. “خلاف” بين مقاومين قبل تفجير دبابة لسبب لن تتوقعه!

تداول ناشطو مواقع التواصل “مشهداً غير مسبوق”، خلال عملية مشتركة بين كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لاستهداف دبابتي ميركافاه بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

“خلاف” أثناء عملية مشتركة بين القسام وسرايا القدس

ويظهر في التوثيق الذي نشرته كتائب القسام، الإثنين، أحد المقاومين مخاطبا آخر كان يهم بالتوجه نحو الدبابة لزراعة العبوة المتفجرة بداخلها ” سيبها سيب” (بمعنى اتركها)، ليرد عليه رفيقه “هذي إلي”، وتابع الآخر “بالله سيب، بالله عليك”، ليرد عليه رفيقه مجددا “حلفتك بالله سيب”.

بعد ذلك، تمكن أحد المقاومين من التقدم بجرأة غير عادية نحو الدبابة التي كانت تقف في أحد الشوارع، وعلى مقربة منها تجمع لدبابات وجرافات، ونجح في وضع عبوة العمل الفدائي على هيكلها، والفرار نحو المنزل الذي خرج منه، وبعد ثوانٍ انفجرت العبوة .

مشهد لن تراه إلا في #غزة ..

🎥مقاومون يتناوشون ويتنافسون على زرع عبوة على دبابة ميركفاه في #مخيم_جباليا خلال عملية مشتركة بين #كتائب_القسام و #سرايا_القدس . pic.twitter.com/UNuD1mj7KF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

وتداول المغردون المشهد، بتعليقاتٍ تراوحت بين الإشادة بالعمل البطولي للمقاوِم، والطرافة من موقف التنافس بين المقاتلين لتفجير الدبابة الإسرائيلية.

وحول ذلك، وصف الناشط السعودي المعارض عمر عبدالعزيز الموقف بأنه “احلى هوشة بالعالم”.

خلافات حادة في صفوف كتائب القسام بالصوت والصورة لن تتوقع السبب! احلى هوشة بالعالم pic.twitter.com/BBYV2dPoMa — عمر بن عبدالعزيز استعيدوا 🥕🥕🥕🥕 (@oamaz7) May 20, 2024

بينما كتب الصحفي أحمد فوزي: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون pic.twitter.com/bm36ukgyPt — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) May 20, 2024

ومنذ 9 أيام تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع جيش الاحتلال الذي أعلنَ هجوماً جديداً على مخيم جباليا، وسط غارات جوية وقصف مدفعي لا يتوقف.

وأعلنت القسام استهداف مروحية من نوع أباتشي بصاروخ “سام 7” شرق مخيم جباليا.

🎥العملية الثانية في غضون ٣ أيام .. مقاتلو #القسام يحاولون إسقاط مروحية للاحتلال شرق مدينة #جباليا بصاروخ “سام 7”. pic.twitter.com/94vyP9QpcS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لعملية قنص قناص إسرائيلي في أحد المباني شرق مخيم جباليا.

صور بثتها #سرايا_القدس قالت إنها لعملية قنص قناص إسرائيلي في أحد المباني شرق مخيم جباليا شمالي القطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/BANs0db6K8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 20, 2024

وقالت أيضا إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

كما بثت سرايا القدس مشاهد لإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة سديروت من شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من غزة على سديروت ومفلسيم، دون وقوع إصابات.