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مسؤول إسرائيلي في مكتب نتنياهو يسخر من مصرع الرئيس الإيراني بتصريح ناري

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مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
وطن – سخر مسؤول إسرائيلي بارز في مكتب نتنياهو، من مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رفقة مسؤولين آخرين في كارثة تحطم طائرة مروحية.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن آفي ماعوز نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست الإسرائيلي قوله: “قبل أقل من شهر فقط هدد بأنه إذا هاجمت إسرائيل، فلن يبقى منها شيء.. الآن أصبح حبة غبار في التاريخ”.

نفي إسرائيلي مزعوم

في سياق متصل، نفت إسرائيل تورطها في حادث مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرة المروحية، وفق زعمها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: “لا علاقة لإسرائيل بوفاة الرئيس الإيراني.. لم نكن نحن”.
في السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن المسؤولين الإسرائيليين يمتنعون عن التعليق رسميا على التقارير المتعلقة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في إسرائيل أوضحوا أنه لا علاقة لها أو تورط في القضية.

سخرية في الإعلام الإسرائيلي

كما أظهرت مشاهد على الإعلام الإسرائيلي، ما يمكن اعتبارها احتفالات بمصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تحطم مروحية.
وفي استوديوهات القناة الـ14 الإسرائيلية، جرى توزيع الحلويات على الهواء مباشرة فرحاً بتحطم طائرة الرئيس الإيراني ووفاته والوفد المرافق له.

وأثيرت تحريضات في إسرائيل عبر وسائل الإعلام هناك، لتوجيه ضربة موجعة وقاسية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
واعتبر الإعلام الإسرائيلي، أن الوقت الحالي مناسب لتوجيه هذه الضربة باعتبار أن حسن نصر الله مصاب بصدمة بمقتل صديقه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

مصرع الرئيس الإيراني

وأعلنت إيران رسميا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيته خلال رحلة عودته من أذربيجان.

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