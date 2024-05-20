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توزيع حلويات على الهواء مباشرة بقناة إسرائيلية “فرحا” بمصرع الرئيس الإيراني (شاهد)

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توزيع حلويات على الهواء مباشرة بقناة إسرائيلية فرحا بمصرع إبراهيم رئيسي
وطن – أظهرت مشاهد على الإعلام الإسرائيلي، ما يمكن اعتبارها احتفالات بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في تحطم مروحية.
وفي استوديوهات القناة الـ14 الإسرائيلية، جرى توزيع الحلويات على الهواء مباشرة فرحاً بتحطم طائرة الرئيس الإيراني ووفاته والوفد المرافق له.

كما أثيرت تحريضات في إسرائيل عبر وسائل الإعلام هناك، لتوجيه ضربة موجعة وقاسية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
واعتبر الإعلام الإسرائيلي، أن الوقت الحالي مناسب لتوجيه هذه الضربة باعتبار أن حسن نصر الله مصاب بصدمة بمقتل صديقه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

مصرع الرئيس الإيراني

وأعلنت إيران رسميا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيته خلال رحلة عودته من أذربيجان.
وقالت وكالات أنباء رسمية وكذلك التلفزيون الحكومي، إن “رئيسي والوفد المرافق معه نالوا مقام الشهادة، وفارقوا الحياة نتيجة
حادث المروحية”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”؛ بأن السلطات عثرت على موقع مروحية الرئيسي إبراهيم رئيسي، التي اختفت آثارها خلال عودته من زيارة لأذربيجان في منطقة جبلية.
وذكر التلفزيون الإيراني؛ أن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي علامة حياة في حطام الطائرة، بعد وصولهم إليها.
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احتراق الطائرة بالكامل

فيما أكد مسؤول إيراني؛ إن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.
وكانت فرق الهلال الأحمر الإيراني، وفرق من الحرس الثوري، وصلت إلى المكان، عقب تحديد نقاط تنبعث منها الحرارة، التي تحطمت فيها المروحية الرئاسية.
وذكر المقر الوطني لإدارة الطوارئ التابع، للهلال الأحمر الإيراني، في بيان، أن فرقه انتقلت إلى النقاط الحرارية، التي جرى تحديدها من الطائرة المسيرة التركية أكينجي، وحددت الإحداثيات الدقيقة لموقع سقوط المروحية التي أقلّت رئيسي ووفده.
وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني؛ إن الفرق عثرت على مكان المروحية، فيما أظهرت أن المروحية احترقت بالكامل وتحولت إلى حطام.
إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان
إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان

حقبة رئيسي

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.
وفي عام 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.
وعندما أصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 رفع شعار محاكمة المفسدين، وحقق مع كثير من السياسيين وأبعدهم عن دائرة الضوء بتهم سوء التسيير.

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