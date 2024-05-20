بينها حساب “Hoda jannat” المخصص لشيطنة الجزائر وحماس.. قائمة بحسابات عربية على “إكس” تبث معلومات مضللة

وطن – سلطت منصة “مسبار” المتخصصة في مجال التحقق من الأخبار والمعلومات المضللة والزائفة التي تنتشر عبر الإنترنت، الضوء على حسابات عربية على موقع “إكس” وكشفت أنها تساهم في نشر معلومات مضللة وزائفة.

ومن أبرز هذه الحسابات وفق التحقيق: “سام يوسف” و”هدى جنات” و”سكرين مكس” وغيرها من الحسابات التي تقود حملات تضليل كبرى على موقع إكس.

وقالت منصة “مسبار” في تقرير مصور لها أنها حللت في الفترة الممتدة من أبريل 2023 وحتى أبريل 2024، مجموعة من الحسابات العربية التي تنشر معلومات مضللة. ووجدت أنماطاً ثابتة ودلائل على وجود استراتيجيات لنشر هذا التضليل.

#تحقيق | رصد #مسبار مجموعة حسابات عربية على “إكس”، تساهم في نشر معلومات مضللة وزائفة.. فما أبرز هذه الحسابات؟ 🟨شاهدوا حلقة مسبار#فيديو #أخبار pic.twitter.com/fnIlEkM5ZX — Misbar – مسبار (@misbarfc) May 19, 2024

حسابات عربية تنشر معلومات مضللة

وبالنسبة لحساب “سام يوسف” وجدت أنه من أكثر الحسابات نشراً للمعلومات المضللة، إذ نشر 106 إدعاء محققاً أكثر من 15 مليون مشاهدة.

ووفق المصدر ذاته يدعي الحساب أنه لمؤلف ومحرر الشؤون الأمريكية والدولية على منصة “نيوز بلاتفورم”، ويصف نفسه بأنه ناشط باحث في أكاديمية الدراسات العليا بجامعة “جي سي يو” واستشاري تأهيل نفسي وعصبي، على الرغم من عدم وجود أي بحث علمي منشور باسمه.

وتابعت المنصة أن حساب سام يوسف يعتمد على إعادة نشر الأخبار ومقاطع الفيديو من مصادر مختلفة، لكنه يمرر منشورات مضللة بين الحين والآخر وغالباً ما يكون من أوائل الحسابات التي تنشر المعلومات المضللة.

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أما حساب “روزان آل سالم” فجاء في المرتبة الثانية إذ نشر 43 إدعاء وحصل على نحو 8 ملايين مشاهدة. وتدعي صاحبة الحساب أنها باحثة في اللغة والفكر العربي وعضوة في حركة “ناطور كارت” اليهودية المناهضة للصهيونية رغم عدم وجود أي أثر للشخصية على شبكة الإنترنت.

وأردف التقرير أن حساب آل سالم يتميز بنشر قصص مضللة عن تطوع الأجانب في الجيش الإسرائيلي، مثل قصة المجندتين الفرنسيتين التي سبق أن فندها مسبار.

وتنتشر هذه القصص في البداية عبر الحساب ثم يعاد نشرها على حسابات أخرى رغم عدم صحتها.

كما أشار تحقيق مسبار إلى حسابات (الصين بالعربية، إسراء أردوغان، رؤى لدراسات الحرب، الموجز الروسي، الأحداث الأمريكية) ضمن الحسابات التي أثبت أنها تنشر معلومات مضللة على منصة (إكس).

تضخيم الرواية الإسرائيلية

أما حساب” هدى جنات” فجاء في المرتبة الثالثة على قائمة الحسابات الأكثر نشراً للإدعاءات المضللة.

وفي الفترة الممتدة من أبريل 2023 حتى أبريل 2024 نشر الحساب المذكور 40 إدعاءا، وحصل على ما يقرب من 600 ألف مشاهدة، جاء معظمها خلال الاعتداء الإسرائيلي الجاري على غزة، وركز بشكل أساسي على “شيطنة” الفلسطينيين وتضخيم الرواية الإسرائيلية.

تتبع الذباب المغربي

وسبق أن كشفت (وطن) أن حساب “Hoda_jannat” يتبع كتائب الذباب الإلكتروني المغربي، عقب تتبع عدة تغريدات للحساب، والتي تتعمد مهاجمة الجزائر ومدح النظام المغربي والتغني بما أسماها إنجازات محمد السادس.

🚨🚨🚨السياسي والصحفي التونسي الشهير “الصافي سعيد”

نحن في تونس 🇹🇳عوض ان نشتغل، جالسين نحسد المغرب🇲🇦 على كل نجاح يحققه ونلومه على فشل عندنا. pic.twitter.com/k4pwtToZus — Hoda_jannat (@hodajannat) May 20, 2024

وتدعي صاحبة الحساب أنها صحفية في صحيفة” الغارديان” البريطانية وحاصلة على الدكتوراه في الإعلام والفلسفة، رغم عدم وجود اسمها في أرشيف الصحيفة أو أي أبحاث أكاديمية.

اخر لحظات احد جرذان حماس في انفاق رفح … بالله عليكم… اليست هذه افعال الجرذان؟ pic.twitter.com/5OCEKpqgkt — Hoda_jannat (@hodajannat) May 20, 2024

ووصفتها وسائل إعلام اسرائيلية سابقاً بالكاتبة السورية وعثر “مسبار” على صورة حسابها في منتديات باكستانية.

هل تعلم أن hoda_jannat سورية و تدعي انها مغربية جندهة المخزن لتشويه صورة الجزائر — Amilcar Balcar (@engreffes) September 24, 2023

وختمت المنصة مطالبة إدارة موقع “إكس” باتخاذ إجراءات بحق هذه الحسابات المضللة، والتحقق من هوية أصحاب هذه الحسابات .