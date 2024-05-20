بعد مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه.. أبرز المعلومات المتاحة عن المروحية المنكوبة

وطن – أعلنت إيران، مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.

المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني، إيطالية الصنع وأمريكية الطرازBell 212 UH-1N ، وهي واحدة من طائرتين من نفس الطراز ضمن القوات الجوية الإيرانية.

وسبق أن استخدام الرئيس الإيراني نفس الطائرة في مناسبات مختلفة، إحداها كانت على هامش زيارته إلى أصفهان لدى افتتاحه مشروعات في سبتمبر/أيلول 2023.

وأظهرت إحدى اللقطات، رقم تسجيل الطائرة (6-9204)، ورقمها التسلسلي (35057)، وهي من إنتاج عام 1992، بحسب بيانات موقع Airliners، الذي يحتفظ بلقطتين للطائرة، في عامي 2011 و2014، عندما كانت تحمل نفس رقم تسجيلها مع تمويه عسكري، على ما يبدو قبل انضمامها إلى طائرات الرئاسة الإيرانية.

وBell 212 هي طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم ذات محركين وشفرتين حلّقت للمرة الأولى في عام 1968. وتضم خمسة عشر مقعدًا، مقعد واحد للطيار وأربعة عشر راكبًا.

ويبلغ امتداد الجناح 14.64 مترًا، وطولها 17.43 مترًا، وارتفاعها 3.83 مترًا، كما أن المحرك يعمل بمحرك برات آند ويتني الكندي الذي يتكون من اثنين من توربينات الطاقة.

ي حالة تعطل أحدهما، يمكن للقسم المتبقي توفير طاقة 900 حصان (671 كيلووات) لمدة 30 دقيقة، أو 765 حصانًا (571 كيلووات) بشكل مستمر، مما يمكّن 212 من الحفاظ على أداء الرحلة عند أقصى وزن.

وتبلغ السعة الداخلية، 6.23 أمتار مكعبة، فيما يمكن للحمولة الخارجية حمل 2268 كيلوغرامات.

مقتل الرئيس الإيراني

وأعلنت إيران رسميا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، في حادث تحطم مروحيته خلال رحلة عودته من أذربيجان.

وأفادت وقالت وكالات أنباء رسمية وكذلك التلفزيون الحكومي، بأن “رئيسي والوفد المرافق معه نالوا مقام الشهادة، وفارقوا الحياة نتيجة حادث المروحية”.

لحـظـة إعـلان شـهـادة الـرئـيـس الإيـرانـي الـسـيـد إبـراهـيـم رئـيـسـي فـي حـرم الإمـام الـرؤوف عـلـي ابـن مـوسـى الـرضـا (ع) pic.twitter.com/V8Q6XLDQoD — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 20, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”؛ إن السلطات عثرت على موقع مروحية الرئيسي إبراهيم رئيسي، التي اختفت آثارها خلال عودته من زيارة لأذربيجان في منطقة جبلية.

ونوه التلفزيون الإيراني؛ بأن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي علامة حياة في حطام الطائرة، بعد وصولهم إليها.