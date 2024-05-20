الطريق بات خاليا أمام مجتبى خامنئي.. من سيقود إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي؟

وطن – في حادث مفاجئ وغير متوقع توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كان من المتوقع أن يخلف المرشد الأعلى علي خامنئي في منصبه. وتأتي وفاة الرجل المحافظ البالغ من العمر 65 عامًا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا كبيرًا، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة خلال الخمسين يومًا القادمة.

وتناولت الصحافة الغربية حدث وفاة الرئيس الإيراني وآثاره على نظاق واسع، مع تحليلات محتملة للوضع السياسي في إيران خلال المرحلة المقبلة.

صراع السلطة في إيران بعد مقتل رئيسي

وفي هذا السياق قالت صحيفة “economist” إن وفاة الرئيس الإيراني ستشعل صراعاً شديد الخطورة على السلطة. وفي خضم حرب إقليمية، يلوح في الأفق صراع داخلي بين رجال الدين والجيش في إيران.

وتابعت أنه في هذا الوقت الصعب يجب على النظام أن يجد رئيسًا جديدًا في وقت قصير.

الطريق بات خاليا أمام مجتبى خامنئي

بينما ذهبت صحيفة “telegraph” إلى إلقاء الضوء على خليفة المرشد الأعلى المحتمل بعد مقتل إبراهيم رئيسي الذي كان مرشحا بقوة لهذا المنصب.

ولم يعد إبراهيم رئيسي يشكل تحديا لمجتبى خامنئي، الآن بعد وفاته وأصبح من المقرر أن يتولى منصب المرشد الأعلى خلفا لوالده.

ويعتقد المراقبون المتحمسون لسياسات النظام الإيراني بحسب تقرير الصحيفة، أن إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الراحل الذي قُتل ليلة الأحد، تم إعداده كخليفة محتمل ليحل محل آية الله خامنئي، 85 عامًا.

ويعتقد أن نجل آية الله، مجتبى خامنئي، هو الذي ربما يكون الآن الرجل الوحيد الذي يتولى هذا المنصب.

وجاءت أقوى إشارة إلى خطة الخلافة التي يشارك فيها مجتبى في صورة نشرها النظام الإيراني الشهر الماضي، تظهر خامنئي الأكبر جالسا على كرسي بينما يخاطب صفوفا من رجال الدين المعممين والجنرالات الحاصلين على أوسمة.

وفي الزاوية الدقيقة للصورة، ظهر ابنه، الذي يرتدي ثوبا بنيا، مباشرة على يمين المرشد الأعلى. وكان هذا أول ظهور موثق لمجتبى منذ سنوات في اجتماع رفيع المستوى. وعن يمين مجتبى جلس الراحل رئيسي.

من سيكون الرئيس الجديد لإيران؟

وكانت الأرضية مهيأة بالفعل لخلافة محتملة في مارس/آذار، عندما تم استبعاد المرشحين المعتدلين من الترشح لشغل مكان في الهيئة المكلفة باختيار الزعيم التالي.

وقام مجلس صيانة الدستور المتشدد والمؤثر بشطب الأسماء من القائمة، بما في ذلك حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق الذي يعتبر معتدلاً نسبياً وشخصاً كان من الممكن أن يشكل تحدياً سياسياً.

وقد كفل هذا أن يضم مجلس الخبراء ــ وهو مجموعة تتألف من 88 من الفقهاء الإيرانيين المسؤولين عن تسمية المرشد الأعلى المقبل ــ شركاء خامنئي، مما يمهد الطريق أمام مجتبى.

ونجح مجتبى، البالغ من العمر 54 عاماً ــ والذي يعني اسمه “المختار” باللغة الفارسية ــ في صقل أوراق اعتماده داخل المؤسسة الدينية في إيران، وفيلق الحرس الثوري، والعديد من الأجهزة الأمنية.

حتى قبل وفاة إبراهيم رئيسي، كان مجتبى قد بدأ يتفوق على الرئيس الراحل ــ الذي كانت قيادته غير مرضية للكثيرين، نظراً للمشاكل الاقتصادية المتزايدة والفساد الكبير ــ كما وصف لصحيفة “التلغراف” قادة الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء قوات الباسيج شبه العسكرية، وخبراء في الشأن الإيراني.

مراهق نحيف وسيئ الحظ

وبرز اسم مجتبى أمام الجمهور الإيراني عندما كان في السابعة عشرة من عمره، عندما اختفى لمدة أسبوع في مارس/آذار 1985 أثناء خدمته في الخطوط الأمامية للحرب العراقية الإيرانية. وفي ذلك الوقت، لم يكن والده قد صعد بعد إلى منصب المرشد الأعلى.

وآنذاك، لم يكن هناك الكثير مما يشير إلى أن المراهق النحيل ــ الذي ينظر إليه قادة الحرس الثوري الإيراني باعتباره سيئ الحظ في الحرب ــ سوف يتم ترشيحه ذات يوم لصفوف النخبة في النظام.

وكتب علي فضلي، قائد الحرس الثوري الإيراني أثناء الحرب، لاحقًا في مذكراته: “استشهاده ليس مشكلة، ولكن إذا تم القبض عليه، فسيكون ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة لنا من حيث الدعاية”.

وتم إنقاذ مجتبى في وقت لاحق على طول الحدود مع العراق، وتمكن منذ ذلك الحين من قلب الطاولة لصالحه ــ على الرغم من عدم توليه منصباً رسمياً داخل النظام.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني لصحيفة التلغراف: “كبار القادة يتحدثون عنه بشدة”.

وقال أستاذ العلوم السياسية في إيران، الذي رفض ذكر اسمه لأنه من الخطر للغاية مناقشة مسألة الخلافة علانية، إنه أصبح مؤثرا للغاية لدرجة أنه يعقد اجتماعات سرية يوميا مع العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

كما نجح مجتبى في سحب الخيوط السياسية مرتين على الأقل – في عام 2005، ثم مرة أخرى في عام 2009، حيث يُعتقد أنه تلاعب بالانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد.

وتولى أحمدي نجاد الرئاسة لمدة ثماني سنوات حتى عام 2013.

الدائرة الداخلية المتشددة

ويمكن استخلاص الدلائل حول الكيفية التي يمكن أن يقود بها مجتبى من سياسات والده المتشدد، وكذلك من دائرته الداخلية.

وتضم هذه المجموعة بعضًا من رجال الدين الأكثر تطرفًا من الناحية الأيديولوجية في إيران: مهدي طيب، شقيق رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني السابق؛ وعلي رضا بناهيان، الذي يلعب دورًا قياديًا في برنامج التلقين العقائدي للحرس الثوري الإيراني؛ ومحمد قمي، رئيس منظمة الدعاية الإسلامية، وفقًا لتقرير صدر عام 2023 عن المجلس الأطلسي.

المعارضة العامة

ولكن حتى مع الموقف الحذر الذي اتخذه خامنئي الأب، فإن صعود مجتبى لن يكون مؤكدا حتى يحدث ذلك.

أولاً، سيكون الأمر غير مسبوق – ففي عام 1989، فشل ابن المرشد الأعلى الأول لإيران في محاولته خلافة والده آية الله روح الله الخميني.

ومن المتوقع أيضًا وجود معارضة عامة، حيث انتشرت هتافات تطالب بقتل خامنئي الأصغر خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022: “مجتبى، ستموت؛ لن ترى القيادة أبداً”.

لكن من المرجح أن يلجأ النظام الإيراني إلى قواعد اللعبة المعتادة ويرد بالقوة الغاشمة، كما فعل ردا على الاحتجاجات قبل عامين تقريبا، وكما يبدو أنه مستعد للقيام مرة أخرى الآن للحفاظ على النظام في أعقاب وفاة إبراهيم رئيسي.

وقال أحد أعضاء مجموعة الباسيج شبه العسكرية في طهران لصحيفة التلغراف، إن الحرس الثوري الإيراني “سيستخدم القوة لإسكات أي معارضة لقيادة مجتبى”.

وقال المصدر إن التوقعات تشير إلى “حراك واحتجاجات كبيرة بعد وفاة المرشد [الأعلى] وأكثر مع اختيار مجتبى”.

وأضاف: “لهذا السبب يستعدون لقمع تلك الانتفاضة. إن قمع الاحتجاجات الذي ترونه في السنوات الأخيرة هو مجرد تمهيد للاحتجاج النهائي الذي سيحدث بعد وفاة المرشد الأعلى”.

وليس من المفاجئ أن النظام يستعد بالفعل لذلك. تعتبر فترات انتقال القيادة في أي دولة من أكثر الفترات حساسية وخطورة.

وفي الوقت الحالي، ومع خروج إبراهيم رئيسي تماما من الصورة بمقتله، يبدو مجتبى مستعدا بالفعل للتزلج بسلاسة إلى القمة. وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني: “يبدو أنهم اختاروا مجتبى بالفعل”.

ما تأثير وفاة رئيسي على إيران والمنطقة؟

مجلة “time” ذكرت من جانبها أن هذا هو أحد الأسئلة الكبيرة التي أثارتها وفاة إبراهيم رئيسي:كيف من المرجح أن يؤثر غيابه على المعركة حول من سيخلف خامنئي في منصب المرشد الأعلى؟ وهذه مسألة تشغل الأكاديميين والمسؤولين والمحللين مع تقدم خامنئي في السن.

وقد يكون لوفاة رئيسي أيضًا عواقب على علاقة إيران ببقية المنطقة. وتدعم إيران عددًا من الجماعات الوكيلة، وأقواها تقاتل إسرائيل. وسيسعى الحرس الثوري إلى التأكد من أن أعداء إيران لا يستغلون لحظة الاضطرابات. وأشرف رئيسي أيضًا على فترة من العلاقات الأكثر دفئًا مع دول الخليج العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبينما من المحتمل أن تستمر هذه السياسة، فإن أي زعيم جديد قد يكون لديه أولويات مختلفة.

من التالي في الترتيب ليكون المرشد الأعلى؟

في البنية السياسية المعقدة والمبهمة للغاية في إيران، لا توجد تقريبًا أي أماكن رسمية أو عامة يتم فيها مناقشة الأسئلة حول بديل خامنئي بشكل علني. لكن المحللين والمسؤولين والأكاديميين المقربين من المؤسسة السياسية ذكروا لبعض الوقت، رئيسي ومجتبى نجل خامنئي كأكبر المتنافسين.

وبحسب تقرير المجلة، تعني وفاة رئيسي أن مجتبى سيُنظر إليه الآن على أنه يملك طريقاً واضحاً للوصول إلى المنصب الأعلى. ولكن هذا سيكون أيضًا تعيينًا محفوفًا بالمخاطر. تتمتع إيران بإرث مشحون بمفهوم الحكم الموروث، فقد عارض قادة الثورة الإسلامية عام 1979 بشدة أي نوع من النظام يشبه النظام الملكي الذي أطاحوا به.

ما الفرق بين المرشد الأعلى والرئيس؟

المرشد الأعلى، في العقيدة الإسلامية الشيعية، هو الحاكم النهائي في إيران وهو المسؤول عن اتخاذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالدولة. وهو المنصب الذي تم إنشاؤه بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

ووفقاً لسياسات الولاية في إيران، يجب أن يعطى منصب المرشد الأعلى إلى عالم دين شيعي رفيع المستوى، ويجب أن يكون على الأقل برتبة آية الله.

والرئيس في إيران هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد ويتم انتخابه في عملية انتخابية مدققة كل أربع سنوات. ويسيطر الرئيس على الحكومة، واعتمادًا على الخلفية السياسية لهذا الشخص وقوته، يمكنه أن يكتسب تأثيرًا كبيرًا على سياسة الدولة والاقتصاد.

ماذا يحدث الآن؟

ووفقا للدستور الإيراني، عند وفاة الرئيس، يتولى النائب الأول للرئيس القيادة المؤقتة. ويجري هؤلاء، بالتعاون مع رئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان، انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا.

وفي هذه الحالة، يبدو من المؤكد أن الزعيم المؤقت سيكون محمد مخبر، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري الإسلامي ورئيس وقف يرعى أصول الجمهورية الإسلامية.

وفي محاولة واضحة لتهدئة أي قلق عام بشأن استقرار الحكومة، تحدث خامنئي عن غياب رئيسي مساء الأحد – حتى قبل تأكيد وفاته – وقال إن الناس لا ينبغي أن يتوقعوا أي اضطرابات في كيفية إدارة البلاد.