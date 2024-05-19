مصادر تؤكد مقتل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين.. والإعلان خلال ساعات

وطن – أكدت مصادر إيرانية وأجنبية مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تحطم الطائرة التي كانت تقله، الأحد، أثناء عودته من أذربيجان.

وأكد الخبر صانع الأفلام المقرب من الرئاسة الإيرانية “علي تادي” واصفاً إياه بالـ”الشهيد” .

عاجل: علي تادي صانع أفلام إيراني مقرب من الرئاسة الإيرانية يؤكد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويصفه ب”الشهيد” pic.twitter.com/L1p2PS5Lh8 — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) May 19, 2024

ومن جانبها أيضا أكدت شبكة “ان بي سي” الأمريكية ذلك وقالت إن “الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين سيتم خلال ساعات.”

ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميًا بعد، وحثت السلطات الإيرانية على توخي الحذر حتى تتوفر معلومات دقيقة.

واختفت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان الشرقية، بعد أن هبطت اضطراريا في شمال غرب البلاد.

إعلان وفاة الرئيس الايراني مسألة وقت فقط، لكن السؤال: هل ستعلن ايران انه توفي في حادث عرضي ،، أم قُتل في حادث اغتيال؟ pic.twitter.com/9ZFQDQB6qv — فيصل القاسم (@kasimf) May 19, 2024

وبثت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) والتلفزيون الإيراني الرسمي هذه الأخبار، التي أثارت موجة من عدم اليقين والتوتر في إيران وفي المجتمع الدولي.

وقال موقع “bilbaohiria” الإسباني إن الحادث وقع في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، مما أدى إلى تعقيد جهود البحث والإنقاذ.

وبحسب باباك محمود، رئيس الهلال الأحمر الإيراني، فقد تم نشر فرق الإنقاذ لتحديد موقع المروحية وركابها، لكن الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الضباب الكثيف، جعلت العملية صعبة.

اللقطات الأخيرة

وأظهرت لقطات فيديو الرئيس الإيراني على متن الطائرة قبل وقت قصير من قيام المروحية بهبوط اضطراري، في منطقة جبلية بسبب الظروف الضبابية.

وبحسب وكالة أنباء “خبر أون لاين” وصل إبراهيم رئيسي برفقة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، إلى الشريط الحدودي بين البلدين، صباح الأحد، لتشغيل سد قيزقالاسي المشترك على نهر آراس الحدودي.

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انخفاض الرؤية

وأفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن المروحية اضطرت إلى الهبوط بسبب انخفاض الرؤية بسبب الضباب أثناء عودتها من حدث رسمي في أذربيجان.

وأضاف وحيدي أن المنطقة معقدة وأن التواصل كان صعبا، مما أثار مخاوف بشأن حالة الرئيس وغيره من كبار المسؤولين على متن الطائرة. وفي ظل ظروف الرؤية هذه، تبحث فرق الإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني بعد الحادث الذي تعرضت له.

وظل الرئيس ومرافقوه في هذه المهمة لأكثر من ساعة، والحالة الصحية لإبراهيم رئيسي غير معروفة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، كان آية الله الهاشم، إمام جمعة تبريز، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، ومالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين رافقوا رئيسي في هذه الرحلة، من بين ركاب هذه المروحية.

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غابت الطائرة عن الرادار

وتفيد بعض التقارير الإخبارية غير المؤكدة بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لم تكن على الرادار لمدة ساعة، ولا توجد معلومات عن مكان وطريقة الحادث، وبحسب المعلومات فمن المؤكد أن بعض الأشخاص أصيبوا، لكن لا توجد معلومات حول ما إذا كان أحد قد استشهد أم لا.

وكان إبراهيم رئيسي، الذي تولى رئاسة إيران عام 2021، شخصية مركزية في السياسة الإيرانية. وقد واجهت إدارته العديد من التحديات، بما في ذلك العقوبات الدولية والتوترات الداخلية والاقتصاد المتعثر. ومن الممكن أن يكون لاختفاء رئيسي تداعيات عميقة داخل إيران وعلى المستوى الدولي.