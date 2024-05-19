مشاهد صادمة لعراك وشجار وصراخ في البرلمان العراقي وإصابة نواب

وطن – أثيرت ضجة في العراق، بعدما نشب شجار داخل قاعة مجلس النواب العراقي، خلال الاستعداد لعقد جلسة الجولة الجديدة لاستكمال انتخاب رئيس البرلمان.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر صراخا داخل المجلس واشتباكا بالأيدي.

واندلع الشجار بين نواب تحالف تقدم الذين يرفضون عقد جلسة التصويت الجديدة ويصرون على تأجيلها وبين نواب عن تحالف السيادة المنافس.

💥قدوة الشعب ومن يمثلوهم تحت القبة

في صخب وعراك

في جلسة انتخاب رئيس البرلمان بجولتها الثالثة !!#العراق pic.twitter.com/ZE3QWwKkc0 — Raad Hashim (@raad_arabi) May 18, 2024

إصابة هيبت الحلبوسي

وأظهرت صور من الجلسة إصابة النائب هيبت الحلبوسي من تقدم برأسه خلال الشجار، مما استدعى تدخل قوات الأمن الخاصة بحماية البرلمان لفض الشجار، فيما أصيب بعض النواب.

https://x.com/al_7000al/status/1791906709612499168

قرار مجلس النواب بعد الشجار

وفي أعقاب الواقعة، أعلن مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى إشعار آخر من دون استكمال عملية انتخاب رئيس جديد له.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتا.

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فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13″.

ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.