ما حقيقة تزوير الإعلامي “شعيب راشد” لجنسيته الكويتية؟

وطن – بات ملف تزوير الجنسية من أعقد الملفات في الكويت وتحول إلى تجارة مربحة لآلاف الأشخاص في البلاد خلال السنوات الماضية، ومن بينهم أمراء ومتنفذون، وانتشرت موجة جدل مؤخرا بعد دخول اسم الإعلامي شعيب راشد على الخط.

ومنذ مطلع مارس الماضي شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات طالت – حتى الآن – عشرات المواطنين، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها “التزوير”.

جدل جنسية شعيب راشد

وتصدر اسم الإعلامي شعيب راشد، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل منشورات حول تزوير جنسيته الكويتية.

الاعلامي #الكويتي

#شعيب_راشد

طلع عراقي #مزور الجنسية ومنتسب لقبيلة بني هاجر بإذن الله يتم السحب والتشهير والدعس قريباً pic.twitter.com/CuINlH4yxn — حزام 🇸🇦 مستقعد للعالم (@Ksa305Mbs) May 18, 2024

ونشر حساب “علقم” على موقع التواصل الاجتماعي X “تويتر سابقا”، أن والد الإعلامي شعيب راشد هو عراقي الجنسية واسمه الحقيقي ( كتاب ) و هو متوفي ، جاء من العراق وانتسب لقبيلة الهواجر بالباطل لكي يحصل على الجنسية.

وبحسب الحساب الكويتي المثير للجدل والذي لا يعرف من يقف ورائه، تورط في التزوير أشخاص من عدة أسر مختلفة، وهم أخوة في الأوراق الرسمية ولكن ليس بينهم صلة قرابة. وحصلوا على الجنسية الكويتية بتزوير تحت اسم شخص واحد ومنهم “شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري”

ولفت ذات الحساب في تغريدته إلى أن المحامي علي حمود الهاجري، شريك في هذا الفساد، حيث يعد الناس بأنه يستطيع إعطائهم الجنسية الكويتية بمقابل 30 ألف دينار.

هذا ولم يصدر عن شعيب راشد، أي تعليق على هذه الاتهامات حتى الآن.

ملف فساد

وأضاف أن هذا المحامي لديه ملف فساد ( غسيل اموال ) بشكل محترف جداً ووعد بكشف تفاصيل كثيرة عن جميع نشاطاته بالدليل مع جميع الأسماء التي يعمل معهم من تجار و شيوخ وأفراد.

ثريد/1 فضيحة تزوير جنسية الإعلامي شعيب راشد🔥 مزورين من عدة أسر مختلفة، اخوان في الاوراق الرسمية ولكن ليس بينهم صلة قرابة حصلوا على الجنسية الكويتية بتزوير تحت اسم شخص واحد ومنهم👇🏻 شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري#وزارة_الداخلية تابع👇🏻 المحامي علي حمود الهاجري شريك في… pic.twitter.com/z4urxAifqx — علقم (@3algam_q8) May 18, 2024

وادعى “علقم” أنه لدى شعيب ابن عم مزور أيضا اسمه خالد غازي سالم فلاح الهاجري، فاز في انتخابات جمعية السلام قبل عدة أشهر، والملاحظ عدم وجود أي صلة قرابة ولكن جميعهم مزورين تحت اسم شخص واحد.

وهناك شخص آخر “اسمه محمد سالم فلاح الهاجري وهو عم شعيب راشد بالأوراق.. ولكن بالحقيقة ليس بينهم أي صلة قرابة واسمه الحقيقي كاظم متعب چبين زامل” حصل على الجنسية الكويتية بتزوير أيضاً، وفقا ادعاءات حساب علقم.

ومضى صاحب حساب علقم مخاطباً وزير الداخلية أن هذا المزور لديه ابن اخ يعمل بوزارة الدفاع برتبة عميد ركن اسمه (جابر فراج الهاجري)، وكان هذا الشخص مسؤولاً عن الحدود البرية ولا يُعلم عدد الأشخاص الذي قام بتهريبهم إلى داخل الأراضي الكويتية.

ضبط المزورين

يذكر أن مراسيم وقرارات صدرت بسحب الجنسية الكويتية من 26 شخصا بعد أن تبين حصولهم عليها عن طريق التزوير والاحتيال. وتم إسقاط الجنسية عن ستة منهم بمراسيم، في حين تم سحب الـ 20 الآخرين بموجب قرارات مجلس الوزراء.

واستندت المراسيم إلى قانون الجنسية الذي ينص على “سحب الجنسية إذا تم منحها عن طريق الاحتيال أو بناء على بيانات كاذبة”، و”سحب الجنسية إذا أدين الشخص خلال 15 سنة من منح الجنسية الكويتية في جريمة”. تنطوي على الفساد الأخلاقي وخيانة الأمانة”. كما استندت إلى المادة 21 التي تنص على أنه “يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة إلى السلطات الإدارية للحصول على الجنسية”.

وشعيب راشد مواليد 9 فبراير 1983 مذيع وناشط كويتي اشتهر من خلال برنامج “سوار شعيب” الذي يعرض على موقع يوتيوب، ويُقدم أيضًا برنامج “برلمان شعب “، تخرج من جامعة الكويت – قسم الاعلام وكان تخصصه الصحافة – مساند إدارة عامة.