مانشستر سيتي يكتب التاريخ بالدوري الإنكليزي ويتوج باللقب للمرة 4 توالياً (شاهد)

دوَّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنكليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين، الأخيرة، منهياً الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

وصنع هدفان مبكران رائعان سجلهما أفضل لاعب في الدوري فيل فودن أجواء احتفالية تحت أشعة الشمس في استاد الاتحاد، قبل ركلة خلفية مذهلة من الغاني محمد قدوس قبل نهاية الشوط الأول أعادت وست هام للمباراة مؤقتا.

لكن رودري حسم الفوز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 59 من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريق المدرب بيب غوارديولا اللقب السادس في سبع سنوات.

ورقص المشجعون في مقاعدهم وهم يرددون بصوت عال “الأبطال مرة أخرى!” و”هل تشاهد أرسنال؟”.

وفي واحد من أشرس سباقات الفوز باللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من الممكن أن يفوز أرسنال باللقب إذا فقد سيتي نقاطا.

لكن فوز الفريق اللندني 2-1 على ضيفه إيفرتون كان بلا جدوى ليتأخر بفارق نقطتين عن سيتي.

ودخل سيتي مباراته الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال بعد فوزه الثلاثاء بمباراته المؤجلة مع توتنهام 2-0، وخروجه منتصراً اليوم أمام وست هام، جعل فوز “المدفعجية” على ضيفهم إيفرتون 2-1 غير كاف لمنح النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004.