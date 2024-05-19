ليلى عبد اللطيف تنبأت بمقتل الرئيس الإيراني وسقوط طائرته! (فيديو)

وطن – أعاد ناشطون عبر منصات التواصل تداول فيديو قديم قبل أشهر لخبيرة الأبراج اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف، تنبأت فيه “بحادث سقوط طائرة سيقلب العالم ومقتل كل ركابها”، وهو ما ربطه ناشطون بحادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد.

وأعلنت إيران اليوم عن سقوط طائرة الرئيس الإيراني التي كان يرافقه على متنها عدد من المسؤولين الإيرانيين، في منطقة غابات وعرة قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران، أثناء عودتهم من أذربيجان عقب افتتاح سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود بين البلدين.

هل تنبأت ليلى عبداللطيف بسقوط طائرة الرئيس الإيراني؟

وكانت ليلى عبداللطيف تتحدث قبل 5 أشهر عن توقعاتها للعام الجديد 2024 مع الإعلامي نيشان على قناة “الجديد”.

ووقتها تنبأت بوقوع حادث طائرة وقالت إنه سيشغل العالم “ولن ينجوا منها أحد للأسف الشديد” حسب قولها.

كما توقعت ليلى عبداللطيف أن ذلك سيكون خلال الأشهر الأولى من العام 2024.

مضيفة أن “العالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة.” وتابعت أنها لا تعرف كيف سيحدث هذا ولا أين.

وهو التنبؤ الذي ربطه نشطاء على الفور بحادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، والذي لا يزال مصيره مجهولا إلى الآن مع ترجيح مقتله ومن معه على متن الطائرة، بحسب التقارير المنتشرة.

ليلى عبد اللطيف تتنبئ بحادث طائرة لن ينجوا منها احد ✨#ابراهيم_رئيسي pic.twitter.com/K43FKItWd9 — Tamara Alkhazraji 🍓 (@Tamarakhop) May 19, 2024

سقوط طائرة الرئيس الإيراني ومصيره

ومساء اليوم، أكدت مصادر إيرانية وأجنبية مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تحطم الطائرة التي كانت تقله.

وأكد الخبر صانع الأفلام المقرب من الرئاسة الإيرانية “علي تادي” واصفاً إياه بالـ”الشهيد” .

عاجل: علي تادي صانع أفلام إيراني مقرب من الرئاسة الإيرانية يؤكد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويصفه ب”الشهيد” pic.twitter.com/L1p2PS5Lh8 — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) May 19, 2024

ومن جانبها أيضا أكدت شبكة “ان بي سي” الأمريكية ذلك وقالت إن “الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين سيتم خلال ساعات.”

ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميًا بعد من قبل إيران، وحثت السلطات الإيرانية على توخي الحذر حتى تتوفر معلومات دقيقة.

واختفت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان الشرقية، بعد أن هبطت اضطراريا في شمال غرب البلاد.

(متداول)

🎥الرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية داخل الطائرة قبل تعرضها “لحادث صعب”، دون معرفة مصيرهم حتى الآن. pic.twitter.com/jB2SvGkyAI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة، وأن عمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.