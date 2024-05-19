لحظة انتشال جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد كارثة تحطم المروحية

وطن – وثقت لقطات مصورة، لحظة انتشار جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه بعد كارثة تحطم المروحية.

وبينت اللقطات، حمل جثامين الضحايا من قِبل الهلال الأحمر الإيراني، الذي كان قد أعلن مسبقًا الوصول إلى جثامين كل ضحايا الحادثة، وعددهم تسعة.

🎥لحظة إخراج ونقل جثامين #الرئيس_الإيراني #ابراهيم_رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما عقب الوصول إلى موقع تحطم المروحية التي كانوا يستقلونها. pic.twitter.com/qSMYqjOfxt — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

كما أظهرت مشاهد لحظة العثور على المروحية في منطقة جبلية وعرة، وهو ما يفسر الوقت الطويل الذي تطلبه الأمر للوصول إلى موقع الحادث بالضبط.

لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني، واضح انها محترقة بالكامل pic.twitter.com/4KlI7gLz1X — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) May 20, 2024

🎥 بالفيديو| لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الايراني pic.twitter.com/e8CP9YaNBq — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 20, 2024

وأعلنت إيران رسميا، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيته خلال رحلة عودته من أذربيجان.

وقالت وكالات أنباء رسمية وكذلك التلفزيون الحكومي، إن “رئيسي والوفد المرافق معه نالوا مقام الشهادة، وفارقوا الحياة نتيجة حادث المروحية”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”؛ بأن السلطات عثرت على موقع مروحية الرئيسي إبراهيم رئيسي، التي اختفت آثارها خلال عودته من زيارة لأذربيجان في منطقة جبلية.

وذكر التلفزيون الإيراني؛ أن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي علامة حياة في حطام الطائرة، بعد وصولهم إليها.

احتراق الطائرة بالكامل

فيما أكد مسؤول إيراني؛ إن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.

وكانت فرق الهلال الأحمر الإيراني، وفرق من الحرس الثوري، وصلت إلى المكان، عقب تحديد نقاط تنبعث منها الحرارة، التي تحطمت فيها المروحية الرئاسية.

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وذكر المقر الوطني لإدارة الطوارئ التابع، للهلال الأحمر الإيراني، في بيان، أن فرقه انتقلت إلى النقاط الحرارية، التي جرى تحديدها من الطائرة المسيرة التركية أكينجي، وحددت الإحداثيات الدقيقة لموقع سقوط المروحية التي أقلّت رئيسي ووفده.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني؛ إن الفرق عثرت على مكان المروحية، فيما أظهرت أن المروحية احترقت بالكامل وتحولت إلى حطام.

حقبة رئيسي

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.

وفي عام 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.

وعندما أصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 رفع شعار محاكمة المفسدين، وحقق مع كثير من السياسيين وأبعدهم عن دائرة الضوء بتهم سوء التسيير.