في ليبيا .. مخدرات تُباع في الشوارع مع خدمة توصيل طلبات للمنازل!

وطن – في واقعة أثارت جدلا واسعا، أعلنت مديرية أمن بنغازي شمال شرق ليبيا، ضبط شخص يقوم بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها حسب الطلب والتوصيل المنزلي “ديلفري”.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك“، إنها تلقت معلومات عن أحد الأشخاص يقوم بالاتجار بمادة الحشيش وتوزيعها “ديلفري” بواسطة مركبة آلية نوع “هيونداي” في منطقة سيدي حسين.

وعند انتقال القوة الأمنية، شاهدت الشخص المطلوب وضبطته.

وذكرت أنه كان بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي قدره 1795 دينارا وقنينة خمر نصف لتر.

وتبين خلال التحقيقات، أن المتهم من مواليد 1990 واعترف بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث جرى إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في صحراء ليبيا

وكان “اللواء 444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات وسط الصحراء الليبية، أسفرت أيضًا عن إحباط تهريب 5 ملايين حبة مخدرة.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن عناصره وجهوا ضربة قاصمة لأكبر خطوط تهريب المخدرات في الصحراء، بعد اشتباك محتدم أسفر عن مقتل الجنود: حمزة علي الفيتوري، وثابت إبراهيم محمد سيدي، وحبيب رمضان عبد السلام علي.

وأضاف أن الاشتباك استمر لساعات طويلة، وجرى خلاله كبح جماح أكبر عمليات التهريب بالصحراء، وإحباط تهريب قرابة 5 ملايين حبة مخدرة كان يخطط المهربون لإدخالها لشباب العاصمة طرابلس.