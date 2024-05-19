الرئيسية » الهدهد » قبل لحظات من الكارثة .. فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قبل لحظات من الكارثة .. فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

بقلم
فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” بحضور رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ويظهر داخل المروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، و”إمام جمعة تبريز” آیة الله آل هاشم.

وأشار مغردون إلى أنّ الفيديو التقط خلال جولة فوق سد “قيز قلعه سي”. دون تأكيد حتّى اللحظة

وقالت وكالة “إرنا” إنّ المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنّ 40 فريقا للتدخل السريع تعمل في البحث عن مروحية الرئيس.

واضاف أنّ مروحية الرئيس هبطت بمنطقة جبلية وعرة والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيرات.

وتابع أن لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل يقتصر على الطرق البرية.

بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات. وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة “فارس” الإيرانية أن الأخيرة تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله.

وقال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز” إنّه لا يزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

قد يعجبك أيضاً

فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني

قبل لحظات من الكارثة .. فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث صعب

طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث صعب .. محاولات العثور عليها معقدة (شاهد)

مقاتلو كتائب القسام تمكنوا من القضاء على 15 جنديًا إسرائيليًا في حي التنور شرق رفح

الكشف عن هوية مقاوم فلسطيني شارك في عملية نوعية فتكت بجنود إسرائيليين برفح

توقيف متهم بالتحرش في السعودية

زيادة ملحوظة للجرائم الجنسية بالسعودية.. توقيف متهم بالتحرش وتوثيق الواقعة بفيديو (شاهد)

جيش الاحتلال خلال معارك رفح

خلال معارك رفح .. فضيحة جنود الاحتلال بأيديهم! (شاهد)

الاتجار بالمخدرات في بنغازي بليبيا

في ليبيا .. مخدرات تُباع في الشوارع مع خدمة توصيل طلبات للمنازل!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior