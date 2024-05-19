قبل لحظات من الكارثة .. فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” بحضور رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ويظهر داخل المروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، و”إمام جمعة تبريز” آیة الله آل هاشم.

وأشار مغردون إلى أنّ الفيديو التقط خلال جولة فوق سد “قيز قلعه سي”. دون تأكيد حتّى اللحظة

(متداول)

🎥الرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية داخل الطائرة قبل تعرضها "لحادث صعب"، دون معرفة مصيرهم حتى الآن. pic.twitter.com/jB2SvGkyAI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وقالت وكالة “إرنا” إنّ المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.

📷آخر ظهور للرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي خلال مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي” المشترك بين ايران وأذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين، قبل مغادرته وتعرض طائرته لحادث صعب، دون معرفة مصيره حتى اللحظة. pic.twitter.com/WpMNU52VJw — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنّ 40 فريقا للتدخل السريع تعمل في البحث عن مروحية الرئيس.

واضاف أنّ مروحية الرئيس هبطت بمنطقة جبلية وعرة والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيرات.

وتابع أن لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل يقتصر على الطرق البرية.

بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

📷#صور للرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام علييف خلال مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي” المشترك، قبل مغادرته وتعرض طائرته لحادث صعب، دون معرفة مصيره حتى اللحظة. (المصدر: وكالة ارنا) pic.twitter.com/GQsLZ7QINr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات. وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

🎥بعد حادث صعب لطائرة #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي .. مشاهد من عملية البحث عن المروحية وسط أحوال جوية سيئة. pic.twitter.com/WiRBk2B9U5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة “فارس” الإيرانية أن الأخيرة تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله.

🎥المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود pic.twitter.com/wNfMLzFFCC — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 19, 2024

وقال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز” إنّه لا يزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.