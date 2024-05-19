طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث صعب .. محاولات العثور عليها معقدة (شاهد)

تعرضت طائرة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، وعلى متنها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له اثناء عودة “رئيسي” من افتتاح سد “قيز قلعه سي” بحضور رئيس أذربيجان. وفق وكالة “ارنا”

وذكر التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث. لكن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعّبان من مهمة هذه الفرق.

🎥بعد حادث صعب لطائرة #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي .. مشاهد من عملية البحث عن المروحية وسط أحوال جوية سيئة. pic.twitter.com/WiRBk2B9U5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وبينت “ارنا” أن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، و”إمام جمعة تبريز” آیة الله آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات، وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، لكن بسبب الضباب في المنطقة، قد يستغرق الوصول إلى المروحية بعض الوقت.بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية

وقال وحيدي: “لقد تواصلنا مع مرافقي الرئيس، لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة ونحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث وهبوط المروحية وتزويدنا بالمعلومات”.

من جانبها، أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.

وبسبب الظروف الجوية غير الملائمة، لا تتوفر معلومات جديدة في الوقت الحالي وما زالت عمليات البحث مستمرة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة “فارس” الإيرانية أن الأخيرة تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله.