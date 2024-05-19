الرئيسية » الهدهد » شاهد الظهور الأخير للرئيس الإيراني قبل حادث طائرته واختفائها

شاهد الظهور الأخير للرئيس الإيراني قبل حادث طائرته واختفائها

بقلم
الظهور الأخير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل حادث الطائرة

نشرت وسائل إعلام إيرانية، الصور الأخيرة التي ظهر فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل تعرض طائرته لما وصف بـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود مع أذربيجان .

الظهور الأخير للرئيس الإيراني

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن الرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره رئيس أذربيجان إلهام علييف، قاما اليوم الأحد بزيارة موقع بناء سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود والذي يقع على نهر “آرس”، وتفقدا مختلف أجزاء هذا السد.

وتم تدشين سد “قيز قلعة سي”، أهم مشروع مائي وحدودي وأكبر مشروع في شمال غرب إيران، بحضور الرئيسين.

وقالت وكالة “إرنا” إنّ المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

وبينت “ارنا” أن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، و”إمام جمعة تبريز” آیة الله آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.

مسؤول: “حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر”

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنّ حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية.

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات. وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

من جهته، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنّ 40 فريقا للتدخل السريع تعمل في البحث عن مروحية الرئيس. مضيفاً أنّ مروحية الرئيس هبطت بمنطقة جبلية وعرة والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيرات.

وتابع أن لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل يقتصر على الطرق البرية.

وقال إنه تم إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث.

في حين أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية أن عملية البحث تستمر في ظروف جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

قد يعجبك أيضاً

مروحية الرئيس الإيراني

خبراء يحذّرون: حيوانات متوحشة تنتشر في منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني!

الظهور الأخير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل حادث الطائرة

شاهد الظهور الأخير للرئيس الإيراني قبل حادث طائرته واختفائها

فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني

قبل لحظات من الكارثة .. فيديو من داخل طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث صعب

طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث صعب .. محاولات العثور عليها معقدة (شاهد)

مقاتلو كتائب القسام تمكنوا من القضاء على 15 جنديًا إسرائيليًا في حي التنور شرق رفح

الكشف عن هوية مقاوم فلسطيني شارك في عملية نوعية فتكت بجنود إسرائيليين برفح

توقيف متهم بالتحرش في السعودية

زيادة ملحوظة للجرائم الجنسية بالسعودية.. توقيف متهم بالتحرش وتوثيق الواقعة بفيديو (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior