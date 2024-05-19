شاهد الظهور الأخير للرئيس الإيراني قبل حادث طائرته واختفائها

نشرت وسائل إعلام إيرانية، الصور الأخيرة التي ظهر فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل تعرض طائرته لما وصف بـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود مع أذربيجان .

الظهور الأخير للرئيس الإيراني

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن الرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره رئيس أذربيجان إلهام علييف، قاما اليوم الأحد بزيارة موقع بناء سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود والذي يقع على نهر “آرس”، وتفقدا مختلف أجزاء هذا السد.

وتم تدشين سد “قيز قلعة سي”، أهم مشروع مائي وحدودي وأكبر مشروع في شمال غرب إيران، بحضور الرئيسين.

📷آخر ظهور للرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي خلال مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي” المشترك بين ايران وأذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين، قبل مغادرته وتعرض طائرته لحادث صعب، دون معرفة مصيره حتى اللحظة. pic.twitter.com/WpMNU52VJw — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

📷#صور للرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي إلى جانب رئيس أذربيجان إلهام علييف خلال مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي” المشترك، قبل مغادرته وتعرض طائرته لحادث صعب، دون معرفة مصيره حتى اللحظة. (المصدر: وكالة ارنا) pic.twitter.com/GQsLZ7QINr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وقالت وكالة “إرنا” إنّ المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

وبينت “ارنا” أن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، و”إمام جمعة تبريز” آیة الله آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.

📷#صور لعمليات البحث والاغاثة من مكان مروحية #الرئيس_الايراني #ابراهيم_رئيسي ، بينما قال مسؤول إيراني إنّه “لا يزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية”. pic.twitter.com/nHxvHATLfh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

مسؤول: “حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر”

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنّ حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية.

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات. وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

من جهته، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنّ 40 فريقا للتدخل السريع تعمل في البحث عن مروحية الرئيس. مضيفاً أنّ مروحية الرئيس هبطت بمنطقة جبلية وعرة والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيرات.

وتابع أن لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل يقتصر على الطرق البرية.

وقال إنه تم إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث.

في حين أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية أن عملية البحث تستمر في ظروف جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة.